ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
24
Время на прочтение
2 мин

"Рот закрыла и пей воду": вдова Билоножко раскрыла три правила красоты и делала ли пластику в 69 лет

Артистка также призналась, при каких условиях согласится на уколы для похудения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Светлана Билоножко

Светлана Билоножко

Народная артистка Украины Светлана Билоножко, вдова певца Виталия Билоножко, назвала свои главные секреты красоты.

На проекте «Наодинці з Гламуром» 69-летняя звезда поделилась, что считает своим долгом ухаживать за собой. В частности, она обращается к косметологам и не скрывает, что делает аппаратные процедуры. В то же время, слухи о пластике Светлана опровергает.

«Женщина должна за собой ухаживать, знать слабые стороны и иметь косметолога, к которому можно прийти не просто за масочками, а чтобы он был профессионалом. Кожу нужно подпитывать. Есть целый набор всевозможного разного без пластических операций. Затем массаж лица. Но нужно тоже найти правильного мастера, чтобы он не растянул кожу, а правильно все делал», — делится Билоножко в разговоре с Анной Севастьяновой.

Светлана Билоножко

Светлана Билоножко

Кроме того, в свое время звезде предлагали похудеть с помощью популярных уколов, но сейчас она отказывается идти на такие шаги. По словам Светланы, вместо того она заботится о своем режиме питания и сна, сохраняет дисциплину, чтобы еще долго оставаться молодой.

«Мне предлагали (рекламу уколов для похудения — прим. ред.), но я сказала, что у меня пока проблем нет. Если я вдруг стану, как бочонок, то только тогда, может, и соглашусь. Я питаюсь дважды в день. Если дома — с 10 до 11 у меня хороший завтрак и потом с 5 до 6 вечера. Никаких перекусов. Рот закрыла и пей воду. Потом нужно спать. Пытаюсь ложиться до 23:00», — призналась певица.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie