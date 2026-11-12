"Рот закрыла и пей воду": вдова Билоножко раскрыла три правила красоты и делала ли пластику в 69 лет

Светлана Билоножко

Реклама

Народная артистка Украины Светлана Билоножко, вдова певца Виталия Билоножко, назвала свои главные секреты красоты.

На проекте «Наодинці з Гламуром» 69-летняя звезда поделилась, что считает своим долгом ухаживать за собой. В частности, она обращается к косметологам и не скрывает, что делает аппаратные процедуры. В то же время, слухи о пластике Светлана опровергает.

Реклама

«Женщина должна за собой ухаживать, знать слабые стороны и иметь косметолога, к которому можно прийти не просто за масочками, а чтобы он был профессионалом. Кожу нужно подпитывать. Есть целый набор всевозможного разного без пластических операций. Затем массаж лица. Но нужно тоже найти правильного мастера, чтобы он не растянул кожу, а правильно все делал», — делится Билоножко в разговоре с Анной Севастьяновой.

Реклама

Светлана Билоножко

Кроме того, в свое время звезде предлагали похудеть с помощью популярных уколов, но сейчас она отказывается идти на такие шаги. По словам Светланы, вместо того она заботится о своем режиме питания и сна, сохраняет дисциплину, чтобы еще долго оставаться молодой.

«Мне предлагали (рекламу уколов для похудения — прим. ред.), но я сказала, что у меня пока проблем нет. Если я вдруг стану, как бочонок, то только тогда, может, и соглашусь. Я питаюсь дважды в день. Если дома — с 10 до 11 у меня хороший завтрак и потом с 5 до 6 вечера. Никаких перекусов. Рот закрыла и пей воду. Потом нужно спать. Пытаюсь ложиться до 23:00», — призналась певица.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

Новости партнеров