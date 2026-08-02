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Ротару, Данилко, Билык и другие в молодости: как выглядели украинские звезды в начале карьеры
Предлагаем посмотреть, как выглядели украинские знаменитости в начале карьеры и как они с годами изменились.
Имена таких артистов как София Ротару, Андрей Данилко, Ирина Билык и многих других уже давно на слуху.
Свой творческий путь знаменитости начали много лет назад. Звезды прошли тернистый путь со взлетами и падениями, но все же получили славу и выпустили немало хитов. Редакция сайта ТСН.ua предлагаем посмотреть, как выглядели украинские знаменитости в начале карьеры и как с тех пор изменились.
София Ротару
София Ротару начала свой карьерный путь в далеком 1962 году, а серьезно решила стать певицей в 1964-м, когда поступила на дирижерско-хоровое отделение Черновицкого музыкального училища. С этого времени и началось становление артистки. В 1971 году исполнительница получила всенародную славу благодаря песне «Червона рута», долгое время она гастролировала с одноименным ансамблем. В 1986 году София Ротару начала сольную карьеру. Самые известные песни певицы «Водограй», «Пісня буде поміж нами», «Чебреці», «Одна калина» и многие другие. Сейчас Софии Ротару 78 лет. Она избегает публичности, но известно, что артистка проживает в Киевской области.
Ирина Билык
Певица начала свой карьерный путь в 1976 году, когда дебютировала в детском песенном ансамбле. С годами она не отпустила идею стать вокалисткой. В 1988 году Ирина Билык начала работать над собственным репертуаром, в 1989-м привлекла к себе внимание выступлением на фестивале «Червона рута». Пополярность к артистке пришла в 1994 году. Уже тогда она начала активно гастролировать по Украине. Самые известные песни исполнительницы — «Я пливу», «Ти мій», «Не ховай очей» и многие другие. Сейчас Ирине Билык 56 лет. Она продолжает сиять на сцене и радовать поклонников своими песнями.
Андрей Данилко
Андрей Данилко начал свой карьерный путь в 1991 году. Правда, артист решил выступать в оригинальном образе под сценическим именем Верка Сердючка. И это очень понравилось зрителям. Верку Сердючку полюбили поклонники за ее искренность, остроумный юмор, откровенность и, конечно, артистичность. Верка Сердючка выпустила ряд популярных песен, а в 2007 году получила всемирную известность, когда с композицией Dancing Lasha Tumbai феерически дебютировала на конкурсе «Евровидение» Сейчас Андрею Данилко 52 года. Артист радует поклонников концертами, но новые песни уже долгое время не презентует.
Наталья Могилевская
Певица начала сольную карьеру в 1995 году. Она феерически дебютировала на фестивале «Червона рута» и «Славянском базаре». Артистка активно выпускала песни, которые становились хитами. Самые известные композиции исполнительницы — «Відправила Message», «Покохай мене таку», «Відірватись від землі», «Я танцювала», «Я — весна» и многие другие. Сейчас Наталье Могилевской 51 год. Она выпускает новые песни, продолжает гастролировать, а также наслаждается семейной жизнью, воспитывая двух дочерей.
Александр Пономарев
Артист начал музыкальную карьеру в 1992 году. Слава Александра Пономарева довольно быстро росла. Популярность певцу принесли такие песни, как «Я люблю тільки тебе», «Він чекає на неї», «Зіронька», «А ти просто кохай» и многие другие. Сейчас исполнителю 52 года. Он ведет активную концертную деятельность и радует новыми песнями.
Ольга Сумская
Ольга Сумская сейчас одна из самых известных актрис Украины. Свою карьеру знаменитость начала в 1983 году. Знаковая роль в жизни артистки была в сериале «Роксолана», где она просто покорила зрителей своей игрой. Сейчас Ольге Сумской 59 лет. Она и дальше снимается в картинах, но куда чаще актрису можно заметить на театральной сцене.
Тина Кароль
Артистка с раннего детства демонстрировала свой певческий талант. С годами знаменитость еще более настойчиво шла к признанию. И в конце 90-х слава пришла к Тине Кароль. Популярные песни артистки — «Ніжно», «Вище хмар», «Скандал», «Намалюю тобі», «Україна — це ти» и многие другие. Сейчас Тине Кароль 41 год. Она продолжает выпускать песни и давать концерты.
Оля Полякова
За Олей Поляковой закрепилось амплуа эпатажной блондинки. Однако в начале карьеры артистка создавала более серьезные песни. Впоследствии исполнительница нашла свою изюминку и полюбилась слушателям. Самые известные песни артистки — «Шлепки», «Королева ночи», «Эй, секундочку», «Бывший» и многие другие. Сейчас сольная карьера Оли Поляковой, которой 47 лет, несколько на паузе. Однако она развивает проект The Nogi, где поет развлекательные песни.
Руслана
Карьера Русланы Лыжичко как певицы началась в 1993 году. Безумную популярность артистка получила в 2004 году, когда с песней «Дикі танці» завоевала для Украины первую победу на конкурсе «Евровидение». Сейчас Руслане 53 года. Певица удивляет не только энергетикой на сцене, но и внешним видом, поскольку с годами почти не меняется.
Надя Дорофеева
Артистка начала заниматься вокалом еще в раннем детстве. Когда певица повзрослела, серьезно взялась за певческую карьеру. Знаменитость участвовала в «Караоке на Майдане», «Шансе», «Американском шансе». Слава же к исполнительнице пришла, когда она стала участником группы «Время и Стекло». С 2020 года Надя Дорофеева развивает сольную карьеру. Сейчас певице 36 лет. Она выпустила немало хитов, которыми радует поклонников на своих концертах.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала подборку об украинских звездах без макияжа. Предлагаем посмотреть, как выглядят без косметики Ирина Билык, Наталья Могилевская, Ольга Сумская и другие знаменитости.