Ротару, Данилко, Билык и другие в молодости: как выглядели украинские звезды в начале карьеры

София Ротару, Андрей Данилко и Ирина Билык

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Имена таких артистов как София Ротару, Андрей Данилко, Ирина Билык и многих других уже давно на слуху.

Свой творческий путь знаменитости начали много лет назад. Звезды прошли тернистый путь со взлетами и падениями, но все же получили славу и выпустили немало хитов. Редакция сайта ТСН.ua предлагаем посмотреть, как выглядели украинские знаменитости в начале карьеры и как с тех пор изменились.

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София Ротару

София Ротару начала свой карьерный путь в далеком 1962 году, а серьезно решила стать певицей в 1964-м, когда поступила на дирижерско-хоровое отделение Черновицкого музыкального училища. С этого времени и началось становление артистки. В 1971 году исполнительница получила всенародную славу благодаря песне «Червона рута», долгое время она гастролировала с одноименным ансамблем. В 1986 году София Ротару начала сольную карьеру. Самые известные песни певицы «Водограй», «Пісня буде поміж нами», «Чебреці», «Одна калина» и многие другие. Сейчас Софии Ротару 78 лет. Она избегает публичности, но известно, что артистка проживает в Киевской области.

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София Ротару в молодости и сейчас

Ирина Билык

Певица начала свой карьерный путь в 1976 году, когда дебютировала в детском песенном ансамбле. С годами она не отпустила идею стать вокалисткой. В 1988 году Ирина Билык начала работать над собственным репертуаром, в 1989-м привлекла к себе внимание выступлением на фестивале «Червона рута». Пополярность к артистке пришла в 1994 году. Уже тогда она начала активно гастролировать по Украине. Самые известные песни исполнительницы — «Я пливу», «Ти мій», «Не ховай очей» и многие другие. Сейчас Ирине Билык 56 лет. Она продолжает сиять на сцене и радовать поклонников своими песнями.

Ирина Билык в молодости и сейчас

Андрей Данилко

Андрей Данилко начал свой карьерный путь в 1991 году. Правда, артист решил выступать в оригинальном образе под сценическим именем Верка Сердючка. И это очень понравилось зрителям. Верку Сердючку полюбили поклонники за ее искренность, остроумный юмор, откровенность и, конечно, артистичность. Верка Сердючка выпустила ряд популярных песен, а в 2007 году получила всемирную известность, когда с композицией Dancing Lasha Tumbai феерически дебютировала на конкурсе «Евровидение» Сейчас Андрею Данилко 52 года. Артист радует поклонников концертами, но новые песни уже долгое время не презентует.

Андрей Данилко в молодости и сейчас

Наталья Могилевская

Певица начала сольную карьеру в 1995 году. Она феерически дебютировала на фестивале «Червона рута» и «Славянском базаре». Артистка активно выпускала песни, которые становились хитами. Самые известные композиции исполнительницы — «Відправила Message», «Покохай мене таку», «Відірватись від землі», «Я танцювала», «Я — весна» и многие другие. Сейчас Наталье Могилевской 51 год. Она выпускает новые песни, продолжает гастролировать, а также наслаждается семейной жизнью, воспитывая двух дочерей.

Наталья Могилевская в молодости и сейчас

Александр Пономарев

Артист начал музыкальную карьеру в 1992 году. Слава Александра Пономарева довольно быстро росла. Популярность певцу принесли такие песни, как «Я люблю тільки тебе», «Він чекає на неї», «Зіронька», «А ти просто кохай» и многие другие. Сейчас исполнителю 52 года. Он ведет активную концертную деятельность и радует новыми песнями.

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Александр Пономарев в молодости и сейчас

Ольга Сумская

Ольга Сумская сейчас одна из самых известных актрис Украины. Свою карьеру знаменитость начала в 1983 году. Знаковая роль в жизни артистки была в сериале «Роксолана», где она просто покорила зрителей своей игрой. Сейчас Ольге Сумской 59 лет. Она и дальше снимается в картинах, но куда чаще актрису можно заметить на театральной сцене.

Ольга Сумская в молодости и сейчас

Тина Кароль

Артистка с раннего детства демонстрировала свой певческий талант. С годами знаменитость еще более настойчиво шла к признанию. И в конце 90-х слава пришла к Тине Кароль. Популярные песни артистки — «Ніжно», «Вище хмар», «Скандал», «Намалюю тобі», «Україна — це ти» и многие другие. Сейчас Тине Кароль 41 год. Она продолжает выпускать песни и давать концерты.

Тина Кароль в молодости и сейчас

Оля Полякова

За Олей Поляковой закрепилось амплуа эпатажной блондинки. Однако в начале карьеры артистка создавала более серьезные песни. Впоследствии исполнительница нашла свою изюминку и полюбилась слушателям. Самые известные песни артистки — «Шлепки», «Королева ночи», «Эй, секундочку», «Бывший» и многие другие. Сейчас сольная карьера Оли Поляковой, которой 47 лет, несколько на паузе. Однако она развивает проект The Nogi, где поет развлекательные песни.

Оля Полякова в молодости и сейчас

Руслана

Карьера Русланы Лыжичко как певицы началась в 1993 году. Безумную популярность артистка получила в 2004 году, когда с песней «Дикі танці» завоевала для Украины первую победу на конкурсе «Евровидение». Сейчас Руслане 53 года. Певица удивляет не только энергетикой на сцене, но и внешним видом, поскольку с годами почти не меняется.

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Руслана в молодости и сейчас

Надя Дорофеева

Артистка начала заниматься вокалом еще в раннем детстве. Когда певица повзрослела, серьезно взялась за певческую карьеру. Знаменитость участвовала в «Караоке на Майдане», «Шансе», «Американском шансе». Слава же к исполнительнице пришла, когда она стала участником группы «Время и Стекло». С 2020 года Надя Дорофеева развивает сольную карьеру. Сейчас певице 36 лет. Она выпустила немало хитов, которыми радует поклонников на своих концертах.

Надя Дорофеева в юности и сейчас / © instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала подборку об украинских звездах без макияжа. Предлагаем посмотреть, как выглядят без косметики Ирина Билык, Наталья Могилевская, Ольга Сумская и другие знаменитости.

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