Ротару возмутилась из-за своей пенсии и обратилась в суд: чем закончилось дело

Аурика Ротару

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Украинская певица Аурика Ротару через суд добилась повторного рассмотрения вопроса о перерасчете своей пенсии, размер которой ранее вызывал у неё возмущение.

Артистка обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о пересмотре ежемесячной выплаты. Основанием послужила справка о её заработке, выданная Черновицкой областной филармонией им. Д. Гнатюка. В ней указаны доходы певицы за период работы в учреждении с 1980 по 1986 год. Однако Пенсионный фонд не учел эти сведения при расчете выплаты. После отказа Ротару решила отстаивать свои права в суде.

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Размер пенсии составлял шесть тысяч гривен. По словам артистки, в эту сумму входила и надбавка за звание народной артистки Украины. Ротару не скрывала, что считает такую выплату недостаточной. В то же время певица продолжает работать и получать доход от своей профессиональной деятельности и откровенно говорит, что тратит в месяц 100 тысяч гривен, сообщает Oboz.ua.

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Аурика Ротару

В Пенсионном фонде Львовской области сначала отказались проводить перерасчет. Там пояснили, что необходимо проверить достоверность справки, выданной филармонией, а также получить соответствующий акт проверки или первичные документы, подтверждающие указанные в ней данные.

Ротару не согласилась с таким решением и обратилась в Львовский окружной административный суд. Суд встал на сторону артистки и обязал Пенсионный фонд повторно рассмотреть ее заявление о перерасчете и принять решение по существу.

Напомним, недавно 67-летняя Аурика Ротару рассказала, как сохраняет красоту без пластики.

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