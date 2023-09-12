Ровинская призналась, как реагирует на скандальные высказывания Снежаны Егоровой и общается ли с ней

Также ведущая призналась, как в США боролась с депрессией и рассказала об общении с родными братьями и сестрами.

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская с начала полномасштабной войны живет в Нью-Йорке, США.

В программе ЖВЛ знаменитость призналась, что переезд дался ей нелегко. Стасе не хотелось покидать свой дом и приспосабливаться к новым условиям. Это все дало о себе знать. Хотя Ровинская и понимала, что заботилась о безопасности троих детей, впрочем из-за переезда в США у нее началась депрессия. Наконец состояние ведущей ухудшалось, и она пошла к врачу. Чтобы выйти из депрессивного состояния, Стасе пришлось пить лекарства.

Стася Ровинская с семьей / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"Мне хотелось просто спать, не вставать с кровати, рыдать, так накрыться и рыдать, рыдать, рыдать. Я набрала 10 килограммов, у меня очень подавленное состояние было. Я срывалась на мужу. Я пошла к врачу, и он говорит, извини, но уже нельзя без лекарств. И я пила это лекарство семь месяцев. И в какой-то момент ты такая, о, я снова в своем теле, хорошо", — поделилась Стася.

В настоящее время Ровинская уже адаптировалась к жизни в США. Впрочем, на знаменитость порой навеивают грусть скандальные высказывания ее мамы, ведущей Снежаны Егоровой, которая яро поддерживает политику путина и не верит своим детям. Как призналась Стася, она старается не обращать на это внимание. Правда, Ровинскую возмущает, когда ее скандальная мама в публичном пространстве манипулирует ею и ее детьми.

Стася Ровинская и Снежана Егорова

"Я не реагирую, если честно. У меня нет с ней никакого общения. Мне не интересно даже, что у нее происходит. Мне просто неприятно, когда она начинает втягивать меня. В последний раз, что я где-то увидела, какой-то был пост, где фотографии с мной, и что меня пытаются запугать и моих детей", — откровенно призналась Стася.

О ком действительно скучает Ровинская, так это о братьях и сестрах. Правда, ведущая призналась, что смогла встретиться с 12-летним Иваном, который приезжал к ней летом в США.

"Он немного ожил за это время. Я рада, что была возможность немного ему развеяться, отдохнуть, английский немного поучить", — поделилась Стася.

Кроме того, ведущая недавно встретилась с родной сестрой Сашей, с которой не виделась долгих шесть лет. Хотя они обе сейчас живут в США, однако в разных городах. Летать друг к другу далеко и дорого. Но наконец-то родным людям повезло встретиться.

Стася Ровинская с родной сестрой / Фото: instagram.com/sia_rovinska

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