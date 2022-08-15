ROXOLANA перепела легендарную песню Скрябина и сняла в клипе переселенцев и медиков

Помимо релиза новой современной версии, ROXOLANA записала песню в оркестровой аранжировке.

"Эта песня — одна из моих любимых и спеть ее было моей давней мечтой. Поэтому я чрезвычайно благодарна представителям Кузьмы, которые предоставили нам разрешение на исполнение его песни. Мы сразу включили ее в свои выступления перед военными и увидели, насколько по-разному они воспринимают слова Андрея Кузьменко. Именно после этих выступлений я поняла, что каждая история может быть рассказана с помощью разных красок и оттенков и решила представить ее в двух вариантах — новом современном прочтении и более классическом формате, записанном под аккомпанемент оркестра. Каждый слушатель сможет выбрать свое звучание соответственно к своему настроению и внутреннему состоянию", – поделилась исполнительница.

В видео к песне режиссер Руслан Махов снял не профессиональных актеров, а волонтеров, медиков, переселенцев с оккупированных территорий: "Снимая этот клип, мы хотели показать лица украинцев, которые сейчас работают в волонтерских штабах, лечат раненых, помогают защищающим переселенцам, помогают, поддерживают друг друга".

Также ROXOLANA представила новинку в студии "Сніданку з 1+1".

Артистка поделилась, что этот кавер попросил выпустить погибший после трагедии в Виннице звукорежиссер Женя Коваленко.

"Он мне сказал: "Рокси, мне с первого раза понравилось. И я так прошу, пожалуйста, выпусти ее". Затем мы с коллегами созвонились уже после Винницы и вспомнили эту историю. И подумали: если он так хотел, чтобы она вышла, мы должны выпустить, колебания отошли на второй план. Я думаю, что он будет очень счастливым", — прокомментировала ROXOLANA.

"Люди как корабли" – Премьера песни от ROXOLANA. Эксклюзив в "Сниданке"!

Ежедневно зрителей "Сніданку з 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите каждый день проект с 07:00 до 10:00, а по выходным – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также просмотреть можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Напомним, Оля Цыбульская призналась, сколько средств удалось собрать на благотворительном концерте. Во время мероприятия собирали деньги на реанимобили.

Читайте также: