Roxolana призналась, как ей живется с "клеймом" невестки Бойко и сравнила сплетников с "террористами"

Roxolana / © instagram.com/roxolanas

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Украинская певица Roxolana, настоящее имя которой Роксолана Сирота, прокомментировала слухи вокруг себя и рассказала о выступлении на юбилее легендарного поэта Юрия Рыбчинского.

Певица признается, что уже привыкла к тому, что вокруг ее имени распространяется много недостоверной информации. Но реагировать на нее она не собирается. Более того, она даже не подписана, в частности, на телеграмм-канал блогера Богдана Беспалова, где часто появляются публикации о ней. Напомним, журналист неоднократно утверждал, что карьеру Roxolana финансирует семья пророссийского политика Юрия Бойко из партии ОПЗЖ, потому что певица как будто имеет отношения с его сыном.

«Я знаю, что они точно лгут. И я прекрасно понимаю, когда это доходит до моих коллег, друзей или до меня, где истина и где правда. Поэтому у меня концепция не только по отношению к нему, но и других публичных людей, которые пытается хайпануть, это — не реагировать. И вести себя с ними, как с этим террористами, то есть никаких переговоров. Человек этим живится, это его хлеб, и он хочет хайпануть. А каждому артисту важнее сохранить свою энергию», — рассказала певица Roxolana ТСН.ua за кулисами концерта YouTube-шоу «Музрум».

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Певица Roxolana приняла участие в концерте YouTube-шоу «Музрум»

Также мы не могли не спросить певицу, как ей вообще живется с «клеймом», что с ее именем постоянно фигурирует фамилия одиозного политика. Напомним, украинскую певицу Roxolana в СМИ часто называют невесткой бывшего сопредседателя запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За життя» (ОПЗЖ), народного депутата Юрия Бойко. Но она до сих пор скрывает своего мужа и никак не подтверждает родственные связи.

«Я не знаю, вообще ли реально избавиться от какого-то „клейма“. Я это прекрасно понимаю. У артистов есть такая судьба — если тебе уже поставили какое-то „клеймо“, ты уже будешь с ним идти долго. Вопрос только в том, реагируешь ли ты на это или нет. И ты ли действуешь по совести или нет. Если почитать, откуда я родом, какая у меня семья, у меня есть традиции, можно больше обо мне узнать, а не только реагировать на то „клеймо“, с которым я иду рядом», — говорит ТСН.ua певица.

Недавно Roxolana приняла участие в грандиозном концерте, посвященном юбилею Юрия Рыбчинского, в котором исполнила его легендарный хит «Зелен клен». Об этом мы тоже не могли не спросить артистку за кулисами концерта «Музрум».

«Сначала мне предложили другую песню, более известную, но потом оказалось, что ее не разрешили петь авторы в этом концерте. И вот следующая песня была „Зелен клен“. Честно говоря, я раньше не слышала именно эту песню, хотя процентов 90 из репертуара Юрия Евгеньевича знаю. Мне сразу сбросили ее в фанковом формате и предложили сделать еще больший фанк», — рассказала Roxolana.

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Напомним, одним из ведущих этого грандиозного концерта, посвященного юбилею Рыбчинского, стал известный актер Александр Рудинский, ранее также поделившийся своими впечатлениями от выступления.