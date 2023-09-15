ROXOLANA сделала кавер на хит звезды 90-х и сестры предательницы Наташи Королевой Руси

Украинская певица и сонграйтерша ROXOLANA перепела знаменитый хит 90-х – песню "Не стій під вікном".

Композицию в 1989 году создали Анатолий Матвийчук (текст) и Константин Осауленко (музыка) для певицы Руси. Трек "Не стій під вікном" вошел в ее дебютный альбом "Ворожка", который стал первым украиноязычным поп-альбомом современной Украины.

ROXOLANA

"С этих песен началась история современной украинской поп-музыки. Руся, Ирина Билык, Мария Бурмака, Сестричка Вика – все эти артистки в начале 90-х создавали очень разную и очень классную музыку. Они будто построили фундамент, на котором сейчас можем творить мы, – говорит ROXOLANA. – Мне хочется, чтобы мои сверстники, которые приходят ко мне на выступления, также помнили, какой крутой украинская музыка была 30 лет назад. Я хочу, чтобы молодежь знала, что в 90-х наша музыка была украиноязычной и очень прогрессивной".

Создавая лирик-видео к ремейку "Не стій під вікном" ROXOLANA и режиссер Юлия Литинская вдохновлялись клипом Руси, вышедшим на канале УТ-1 в 1989 году. Также в видео можно найти несколько "пасхалок" к оригинальной работе Руси.

Первая премьера римейка "Не стій під вікном" вживую состоялась во время благотворительного выступления 3 сентября в арт-пространстве UYAVA во время сбора средств для Отдельной Штурмовой Бригады, которая сейчас воюет на Бахмутском направлении.

Отметим, что звезда 90-х Руся – родная сестра певицы-предательницы из Киева Наташи Королевой, которая после начала полномасштабной войны осталась жить и работать в России и развлекать российских оккупантов. А вот Руся, которая сейчас живет в США, поддерживает Украину и активно рассказывает о преступлениях, которые совершает РФ на нашей земле.

Наташа Королева с сестрой Русей / Фото: instagram.com/koroleva_fan_music

Читайте также: