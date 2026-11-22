Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarovmusic

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В Сети заподозрили, что украинский певец и тренер «Голосу країни-14» Артем Пивоваров впервые стал отцом.

На днях исполнитель в Instagram-stories опубликовал фото, на котором показал, как дома играет в приставку. Но внимательные пользователи обратили внимание на другую деталь. Дело в том, что на фото можно увидеть воздушные шарики, на некоторых были изображены облака. Пользователи отмечают, что именно так украшают дом, когда новоиспеченная мама выписывается из роддома и возвращается с малышом домой. Некоторые же обратили внимание, что шарики были розового цвета, так что, мол, у Артема Пивоварова могла родиться дочь.

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Именно это фото Артема Пивоварова вызвало дискуссии в Сети / © instagram.com/pivovarovmusic

«Обратила внимание на шарики. И мне напомнило, что такие шарики делают для женщины, которая возвращается домой из роддома. Так все-таки Даша уже родила. Может, не именно сейчас, а может, совсем недавно. Но все же Артем стал отцом. И эти тучки в правом углу точно делают для таких событий. И розовые, как будто бы у него дочь», — говорится на фан-странице артиста в Threads.

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Пользователи убеждены, что в Артема Пивоварова родился первенец

Также пользователи обратили внимание, что супруга певца Даша Чередниченко уже давно не появляется на публике. Фанаты артиста предположили, что это связано с тем, что она сейчас ухаживает за малышом.

Жена певца в последнее время не появляется на публике

Кстати, у других пользователей возникла теория, что Артем Пивоваров специально опубликовал это фото, поскольку понимал, что фанаты поймут намек с шариками. По словам пользователей, именно такие презенты делают женщинам, которые выписываются из роддома.

Отметим, Артем Пивоваров держит личную жизнь за семью замками. Однако некоторые подробности не удается скрыть. Летом этого года стало известно, что исполнитель женился на Даше Чередниченко после почти 10 лет отношений. А позже избранницу артиста застали на публике с заметно округлым животиком, после чего стало ясно, что она беременна.

Дата публикации 13:57, 24.07.26 Количество просмотров 339 Жену Артема Пивоварова впервые застали на публике на фоне слухов о беременности

Напомним, недавно певец Александр Кривошапко объявил, что во второй раз станет отцом. У жены артиста уже виднеется заметно округлившийся животик.

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