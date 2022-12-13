Рождественские традиции участников шоу "Ти не один": Дорофеева готовит крабовые палочки, а Pianoбой слушает джаз

На Рождество, 25 декабря, в 21:00 на телеканале ТЕТ media телезрители увидят большой рождественский проект под названием "Ти не один".

Над его созданием трудится команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем Atlas. В музыкальном рождественском проекте будут выступления звезд, соединенные с теплыми разговорами с героями нового времени – волонтерами, представителями культурного и волонтерского фронтов.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

В такое непростое для страны время участники шоу объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца. Участники рождественского проекта "Ти не один" поделились своими семейными рождественскими традициями и рассказали, как в своем детстве праздновали Рождество, что любят есть за праздничным столом и какой музыкой создают рождественское настроение.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась деталями приготовления кути от ее бабушки. Говорит, что секрет состоит в том, что она готовит праздничное блюдо минимум четыре часа.

"Кутя обязательно должна быть сделана по всем правилам. Моя бабушка всегда делает ее очень долго, в течение 4-5 часов, до этого – часами настаивает мак. Мы всегда стараемся к ней приехать на Рождество, чтобы вместе с семьей отпраздновать", — поделилась певица.

Александра Зарицкая и Дмитрий Мазуряк / Фото: пресс-служба канала "1+1"

А вот другой участник группы – Дмитрий Мазуряк, который родом из Буковины, поделился собственными семейным рождественскими традициями, а также секретами маланьи, напоминающей рождественский вертеп.

"В моей семье очень много рождественских традиций. Начиная от сервировки стола, ведь есть определенные обряды, чтобы было хорошее хозяйство и урожай, сам процесс ужина, после которого – с друзьями идем колядовать. На следующий день мы идем в церковь и тоже колядуем. В общем, Рождество — это 1000 и одна коляда. А вот относительно маланьи — мы стараемся сохранить традиции, поэтому наши костюмы в основном выглядят так, как и 100 лет назад. Мы делаем реконструкцию образов, готовим те же маски и продолжаем петь те же песни, проводить обряды, как это было когда-то, и популяризируем это не только в нашем селе, но и приобщаем друзей из больших городов", — подробно рассказал Дмитрий Мазуряк.

Украинский защитник и поэт Павел Вышебаба, который в рождественском проекте "Ти не один" споет дуэтом с певицей KOLA, рассказал, как относиться к Рождеству и с кем планирует его праздновать.

Павел Вышебаба / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"В этом году Рождество – это более душевный и щемящий праздник, поскольку многие украинские семьи разделены, и они не смогут быть вместе в этот вечер. Я буду встречать это Рождество со своей новой семьей – с ребятами на позициях, нашим подразделением и надеждой, что мы уже скоро победим и все вернемся домой. Что касается праздничного стола на передовой – знаем, когда волонтеры передадут даже оливки – мы уже считаем это праздничным столом. Главное, чтобы все были живы и здоровы", — отметил Вышебаба.

Со своей стороны Дорофеева откровенно рассказала, что невероятно завидует тем, кто может встретить Рождество со своими родителями, братьями и сестрами, ведь она довольно редко видит семью.

Надя Дорофеева / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Хочу обратиться к тем, у кого есть такая возможность встретить вместе Рождество – берегите друг друга и собирайтесь не только в праздник. Что касается кулинарных традиций – мое Рождество не обходится без крабовых палочек и блюда с ними. Это must have, что должно быть на моем новогоднем и рождественском столе", — добавила Надя.

А вот ведущий "Сніданку з 1+1" на ТЕТ Руслан Сеничкин рассказал свои детские воспоминания о Рождестве. Говорит, что в те времена в Днепропетровской области мало было празднований, однако колядки дети пели.

Руслан Сеничкин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Маленькими мы воспринимали этот праздник как возможность подзаработать. Изучали какие-то колядки, пели их и получали копейками какие-то деньги и конфеты. Конечно, мы радовались, когда давали деньги, за них можно было купить любимые сладости. Помню, как когда-то на рождественские деньги сходил в кино на "Терминатора". Сейчас, лично для меня, довольно сложно представить празднование. Поэтому в этом году Рождество буду праздновать на работе. Однако считаю, что у наших детей, несмотря на все попытки нашего врага разрушить все, должен быть праздник", — отметил ведущий. .

О любимом блюде детства и музыкальных рождественских традициях рассказал и Pianoбой.

Pianoбой / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Наш праздничный стол не обходится без кути. Моя бабушка Нина всегда ответственно относилась к празднику, на столе обязательно было 12 блюд, и она готовила фантастическую кутю. Тем не менее, лично я всегда ждал тот же торт "Наполеон" все об этом знали, поэтому его готовили. Пока, кроме того, чтобы собраться вместе, у нас есть еще одна рождественская традиция — в праздничный вечер слушаем джаз. Конечно, не обходится и без Фрэнка Синатры", — отметил музыкант.

Представитель молодого поколения певцов SHUMEI поделился, что, несмотря на жизнь в большом городе, обязательно празднует Рождество дома вместе с семьей Ивано-Франковской области, которая придерживается различных традиций.

SHUMEI / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Рождество для меня – очень искренний семейный праздник. Традиционно, я буду встречать его в кругу семьи и друзей. Во время войны празднование, конечно, будет немного другим. Однако, без традиций не обходится. Мы ежегодно обходим дом, кропим его святой водой, даже конюшню, ведь в родной Долине есть хозяйство. На самом деле традиций очень много, и мы стараемся их помнить и уважать", — поделился SHUMEI.

Напомним, что по формату рождественского проекта впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, деятели культуры, представители ГСЧС и других служб соберутся в камерной и уютной атмосфере, чтобы поделиться своими рождественскими традициями и детскими воспоминаниями. Зрителей ожидают неожиданные музыкальные коллаборации, украинские песни, ставшие хитами во время полномасштабной войны, а также аутентичные рождественские колядки в современном музыкальном обрамлении. Популярные любимые артисты споют с представителями поколением новой современной музыки, получившей мощный импульс от 24 февраля.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Проект "Ти не один" будет благотворительной составляющей — каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и прислать подарок маленьким подопечным благотворительного проекта "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-нибудь представится уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Не упустите рождественский проект "Ти не один" 25 декабря в 21:00 на телеканале ТЕТ.

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