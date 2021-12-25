Рождество 25 декабря: Камалия, Федишин, Каменских и другие звезды поздравили фанатов с праздником

В ночь на 25 декабря протестанты, католики и лютеране празднуют Рождество — день, когда на свет явился Иисус Христос.
Сегодня, 25 декабря, празднуют Рождество в католическом мире, в котором именно этот праздник имеет большее значение, чем Новый год.
Именно к рождественским, а не к новогодним торжествам готовятся многие семьи.
Украинские звезды решили в этот праздничный день поздравить с Рождеством всех своих поклонников.
Редакция ТСН.ua подготовила для читателей подборку фотографий и поздравлений от знаменитостей.
Камалия
"Пусть мир и радость Рождества останутся с вами сегодня и в течение всего Нового года!" – поздравила артистка с праздником.
Настя Каменских
"Поздравляю всех, кто празднует Рождество сегодня. Для меня этот день всегда связан с очень теплыми воспоминаниями с детства. Моя итальянская семья, в которой я часто гостила, всегда праздновала Рождество со всеми замечательными традициями. Они украшали свой дом гирляндами, веточками омелы, вешали рождественский венок на дверях. А вечером встречались всей большой семьей на праздничном ужине за большим столом. Над камином уже висели рождественские чулки с подарками", — поделилась певца.
Ирина Федишин
"С Рождеством Христовым. Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом добро, достаток, мир, радость и любовь. Веселого Рождества", — показала семейное фото знаменитость.
Джамала
"Приветствую всех вас с Рождеством и началом новогодних праздников. Желаю каждому веры в магию, настоящего счастья и классной музыки. Люблю!" – поздравила исполнительница с праздником.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
"С Рождеством, друзья! Поздравляем всех, кто празднует сегодня! Мира нам всем, взаимопонимания!" — присоединились к поздравлениям звездные супруги.
Тина Король
"Сегодня Рождество! Желаю вам и себе вкусных и семейных праздников, радости духа, положительных эмоций и глаз, сияющих от счастья! Пусть мечты становятся целями. С Рождеством!" – написала артистка.
Арсен Мирзоян
"С Рождеством Христовым! Любовь не имеет смысла и ее не объяснить, но без нее все теряет смысл", — присоединился к поздравлениям артист.
Редакция TCН.ua присоединяется к поздравлениям и желает хорошего настроения и позитивных новостей всем, кто празднует.
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