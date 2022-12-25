Рождество 25 декабря: Каменских, Тарабарова, Джамала и другие звезды поздравили фанатов с праздником

Сегодня, 25 декабря, многие семьи празднуют Рождество, особенно в западных странах, где этот день имеет большее значение, чем Новый год.

На Рождество принято собраться в семейном кругу и встретить праздник с самыми родными и самыми близкими людьми.

Украинские знаменитости тоже праздновали Рождество 25 декабря и поздравляли поклонников с важным праздником. Звезды желали немало приятных слов, а самое главное – победы для Украины.

Редакция ТСН.ua подготовила подборку фотографий и поздравлений от украинских знаменитостей.

Светлана Тарабарова

"С Рождеством, мои родные люди! Говорить спасибо и, несмотря ни на что, искать позитив и любовь — моя позиция, мое спасение от той черной дыры, в которую нас всех иногда затягивает. Я благодарю всех, кто рядом был весь этот тяжелый год. Спасибо стране, воинам, волонтерам, всем, кто стоит на стороне добра. Спасибо чуду, что живет внутри меня и спасает меня, даря надежду и безграничную любовь. Говорю спасибо и становится легче на душе", — написала артистка и спела теплую песню.

Настя Каменских

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Знаю, что нынешние праздники совсем не ощущаются, как раньше. Знаю, что каждый украинец сейчас ждет только победу. Но также знаю, что каждый из нас и вся Украина на пути к невероятным изменениям. Сегодня большинство украинцев отмечает Рождество вместе с почти всем миром, потому что эти изменения уже произошли внутри многих. Я желаю Божьего благословения каждому украинцу, но особенно нашим несгибаемым воинам, которые борются вовсю, чтобы добро наконец-то победило зло. Пусть мир наступит в сердце каждого и в нашей родной Украине", — отметила артистка.

Камалия

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Христос родился! Славим его! Господи, просим победы и мира нашей родной Украине", — написала в фотоблоге певица.

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

"С Рождеством Христовым и грядущими праздниками! В прошлом году накануне праздников мы писали, что верим в рождественские чудеса, загадывали желания на 2022 год, просили счастья, приключений, новых возможностей… Сегодня мы уже не ждем чуда, сегодня мы ждем победы, мы не опираемся на судьбу, мы благодарим ВСУ за нашу жизнь, мы не ожидаем приключений, потому что "приключений" хватило на всю жизнь. Мы хотим мира… и мира через победу. При всем мы продолжаем жить, продолжаем создавать праздники для себя и для своих семей, продолжаем работать в сплошной темноте, потому что нас не сломать, продолжаем бороться, продолжаем жить, потому что правда за нами. Мы — сильнейшие люди мира, мы — верим только в нас, мы — настроены идти до конца. И пусть Рождество принесет нам веру в наше мирное красивое и процветающее будущее! Даст силы и духа. Теплого вам и уютного Рождества. Божьего благословения нам всем. Поздравляю каждого героя, каждого украинца в мире, поздравляю всех, кто поддерживает и помогает. Мы все единственная семья. Слава Украине", — написала в фотоблоге ведущая.

Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко с мамой и дочерьми / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Поздравляем с грядущими новогодними праздниками", — поздравила подписчиков Тоня Матвиенко

Джамала

"С наступающими праздниками! В этом году они не чувствуются так, как прежде, но я верю, что в вашей душе есть хотя бы небольшая частица рождественского настроения. Мы почти прошли этот год, осталось еще немного... Обнимаю каждого и каждую из вас в эту ночь! Ваша Джа", — написала в фотоблоге исполнительница.

Григорий Решетник

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Merry Christmas. С Рождеством вас! Семейного уюта, любви, добра и победы! Пусть Господь оберегает Украину! С любовью Reshetnik Family", — написал ведущий.

Alina Pash

"С наступающими праздниками, родные и счастливого Рождества каждому", — написала артистка и спела праздничную композицию.

Редакция TCН.ua присоединяется к поздравлениям и желает хорошего настроения и позитивных новостей всем празднующим.

Читайте также: