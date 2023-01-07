Рождество 7 января: Никитюк, Решетник, Каменских и другие звезды шоу-бизнеса поздравляют украинцев с праздником

В ночь на 7 января верующие отмечают Рождество по юлианскому календарю.

Сегодня, 7 января, по давней традиции часть украинцев отмечает светлое Рождество Христово.

В этот праздничный день принято собираться в теплом семейном кругу за столом и встречать рождественский вечер с самыми близкими.

Многие украинские знаменитости в этом году встречали Рождество Христово дважды — 25 декабря и 7 января. Поэтому и сегодня звезды обращаются к своим фанатам с поздравлениями и желают мира на нашей земле.

Григорий Решетник

Телеведущий показал в Instagram, как они со своей большой семьей собрались на празднование Сочельника. Традиционно на столе была кутья, узвар и вареники.

"В этом году отпраздновали Рождество дважды — так решили родители! А они для нас — святые люди! С праздником вас, Дорогие Украинцы! Мира, согласия, любви и победы нашей стране. Святый вечер в кругу самых родных! С Рождеством Христовым", — поздравил фанатов. Решетник.

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Настя Каменских

В уютной домашней одежде у новогодней елки всех своих поклонников поздравила с праздником и Настя Каменских.

"Утро Рождества! Поздравляю всех, кто празднует сегодня! Пусть мир воцарится в нашей Украине и в душе каждого украинца", — написала певица.

Леся Никитюк

Телеведущая встретила Сочельник в Ивано-Франковской области. Леся решила соблюсти все традиции и надела праздничную национальную одежду.

"Святой Вечер на Франковщине. Косов. Встречаем первую звезду. Христос Рождается! Славим Его", — поздравила подписчиков ведущая.

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Камалия

Певица отпраздновала рождественский вечер вместе с семьей. В Instagram звезда поздравила своих фанатов и показала праздничное фото с мужем и двумя дочерьми.

Тина Король

Уютный мамин стол показала и певица Тина Кароль. Знаменитость поделилась фотографией праздничного стола с традиционными блюдами.

Фото: instagram.com/tina_karol

Светлана Тарабарова

Певица смогла испытать настоящее счастье на рождественское чудо, ведь наконец-то встретила праздник вместе со своими родителями, долгое время находившимися в Херсоне под оккупацией.

"Скажу только одно — сегодня я максимально чувствовала себя счастливой. Святой вечер с родителями рядом — это чудо. Сегодня всех обнимаю и поздравляю празднующих", — написала Светлана.

Фото: instagram.com/tarabarova

MamaRika

Семья исполнительницы приняла решение отмечать Рождество 25 декабря, однако и 7 января они собрались с семьей за вкусным ужином. Артистка с радостью поздравила своих подписчиков с праздником.

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