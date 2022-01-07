Рождество Христово: Карпа, Билык и Камалия поздравили фанатов и показали, как празднуют

Большинство селебритис празднуют с семьей.

7 января украинцы празднуют православное Рождество Христово.

Обычно его встречают в кругу семьи, поскольку праздник считается семейным. Звезды шоу-бизнеса поздравили поклонников с Рождеством и показали, как проводят этот день, а также как встретили Святой вечер, поделившись атмосферными публикациями в своих фотоблогах. Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку фото и видео с празднования знаменитостей.

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha

"С Рождеством! Мира, домашнего уюта и согласия, здоровья и душевного спокойствия! Пусть в этот день самые родные будут рядом!" – поздравила ведущая "Світського життя".

Потап и Настя Каменских

Настя Каменских и Потап / instagram.com/kamenskux

"С Рождеством Христовым! Мысленно обнимаем каждого из вас и желаем вам и вашим близким много тепла, счастья и любви! Будьте здоровы. И всегда верьте в чудеса", – написала певица.

Ирина Билык, Павел Зибров, Ассия Ахат, Сергей Мироненко и Александр Пономарев

"С Рождеством Христовым!" – поздравила Билык.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво с мамой / instagram.com/hectorjimenezbravo

"С Рождеством Христовым! Сколько в воздухе летает праздники и благодати! Великий день! Пусть он принесет вам приятные изменения, пусть в этот день вы свяжетесь с тем, с кем давно не могли выйти на связь! Пусть Рождество 2022 будет по-настоящему волшебным и принесет нам мир! В Украине меня учили в этот день говорить: Христос народився!" – поделился звездный повар.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

"С Рождеством, друзья! Всем вкусный кути! И будьте, пожалуйста, здоровы!" – отметила ведущая.

Камалия

Камалия с мужем и дочерьми / instagram.com/kamaliyaofficial

"Наша дружная семья в светлый праздник Рождества Христова желает вам видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях; дарить надежду близким и воплощать свои мечты; искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье! Счастливого Рождества!" – поздравила звезда.

Наталка Карпа

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"Рождество — один из моих самых любимых праздников в году. Люблю его еще с самого детства, когда дедушка делал вкуснейшую кутю, бабушка жарила румяные пампухи с рожей, а мы, с соседской подругой, ходили колядовать, собирая первые, собственно заработанные деньги. Сейчас, мы семьей, собираемся у родителей во Львове, я приезжаю из Киева, сестренка с семьей тоже присоединяется, накануне договариваемся кто что готовит, мама обычно отвечает за вареники и грибную подливку, мы с сестренкой уже придумываем, что-то интересное, но и традиционных пампухов не забываем принести. Ну, и конечно, без коляды не обходится, ведь рожденная в семье музыканта, — папа берет аккордеон, и мы раскладываем на многоголосие наши традиционные, но такие родные колядки, а детей учим поздравлениям. Цените каждый миг, проживайте такие ценные мгновения, уважайте родителей и любите детей! Господнего благословенияв каждую семью, мира и изобилия в каждый дом! Христос Родился! Славим Его! – поделилась артистка.

Ирина Федишин

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / instagram.com/irynafedyshyn

"Поздравляем всех с Рождеством Христовым! Побольше радости, семейного согласия, тепла, любви и крепкого здоровья! Христос Родился!" – написала исполнительница.

Григорий Решетник

Григорий Решетник с женой и сыновьями / instagram.com/grisha_reshetnik

"Христос Родился! Славим Его! Поздравляем с Рождеством вас!!! Мира, согласия и любви в каждый дом! Обнимаем крепко", – поздравил телеведущий.

Маричка Падалко

Маричка Падалко с мужем / instagram.com/marichkapadalko

"Теплого всем Рождества", – пожелала телеведущая.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин с женой / instagram.com/sasanchyn_official

"Всем вкусной кути и веселых рождественских праздников", — поделился певец.

Сергей Притула

Сергей Притула с семьей / instagram.com/siriy_ua

"Збараж желает всем веселых праздников! Тепла и колядки в ваши дома! Вкусной кути!!!" – написал шоумен.

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