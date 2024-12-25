Рождество Христово: Осадчая, Сумская, Федишин и другие поздравили фанатов и показали, как празднуют

Сегодня, 25 декабря, в Украине празднуют важный день – Рождество.

Страна в сентябре 2023 года перешла на новый церковный календарь, соответственно, и праздник с тех пор приходится только на 25 декабря. Знаменитости также приобщаются к переменам. Звезды активно поздравляют с Рождеством и показывают, как проводят этот важный день. В частности, большинство из них празднуют в кругу самых близких и родных.

Тем временем редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку праздничных поздравлений. Предлагаем посмотреть, как знаменитости поздравляли с Рождеством и Сочельником и их атмосферные семейные снимки.

Ирина Федышин

"Христос родился! В эти особенные дни пусть в наших сердцах рождается тепло, надежда и вера. В эти праздничные дни помним о наших защитниках, которые защищают нашу Украину. Благодаря им мы можем жить, праздновать и мечтать о победе. Всем хорошим и спокойных праздников. Пусть как можно скорее наступит наша победа! А новорожденный Христос наполнит наши сердца. миром и радостью!" – поздравила певица.

Ирина Федишин с семьей / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Григорий Решетник

"Поздравляем вас с Рождеством Христовым! Самое главное, чтобы был мир и покой на нашей земле и в каждой украинской семье! Благодарны нашим защитникам и защитницам за то, что мы можем встречать Рождество в Украине! Счастья, мира и согласия Вам!" – обратился к фанатам ведущий.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ольга Сумская

"С Рождеством Христовым! Со святым вечером, дорогие украинцы! Сделала собственноручно кутью, положила в мамину любимую тарелку, которую купила когда-то в Запорожье... И снова погрузилась в воспоминания... Счастливы те, кто могут обнять родных... Но тысячи наших соотечественников мечтают за праздничным столом… И пусть каждый защитник и защитница, которые защищают нашу родную страну сегодня, в следующем году наконец-то встретятся и обнимут своих близких", — написала актриса.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Настя Каменских

"Счастливого и мирного Рождества! Пусть грядущие новогодние праздники принесут много тепла и улыбок рядом с самыми родными" – поздравила исполнительница.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Екатерина Осадчая

"С Рождеством Христовым! Мира, согласия, счастья и всех благополучий! Пусть Бог бережет ваши семьи. Спасибо нашим героям за наше Рождество, за то, что мы можем собраться за столом в этот вечер, это все благодаря вам. Вкусной кутьи, мои самые родные незнакомцы", — обратилась к фанатам ведущая.

Екатерина Осадчая с семьей / Фото: instagram.com/kosadcha

Виктор Павлик

"Дорогие украинцы! В светлый день Рождества Христового я от всего сердца хочу поздравить каждого из вас с этим большим праздником. Рождество — это время радости, любви и надежды. Именно эти ценности держат нас вместе, как одну крепкую семью. В этот особый день я благодарю Господа за нашу страну, за нашу несокрушимость и за каждого, кто работает и борется за нашу свободу. Особый уклон и благодарность нашим защитникам, которые даже в это праздничное время стоят на страже нашего покоя. Вы — наши ангелы-хранители, благодаря вам мы можем петь колядки, собираться с родными и верить в лучшее будущее. Пусть в каждый дом войдет мир, свет и благословение. А в нашей Украине пусть как можно скорее засияет звезда победы. С Рождеством! Христос родился — славим Его!" – написал артист.

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Маша Ефросинина

"С Рождеством, друзья! Вся наша семья желает вам самого ценного – просто быть с теми, кого вы любите", – поздравила ведущая.

Маша Ефросинина поздравила с Рождеством / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Дарья Петрожицкая

"Счастливого Рождества! Помним, благодаря кому мы можем праздновать! Закиньте рождественский донатик", — напомнила поклонникам актриса.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

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