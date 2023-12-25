Рождество Христово: Ротару, Камалия и Кошмал поздравили фанатов и показали, как празднуют

Сегодня, 25 декабря, украинцы празднуют Рождество по новому календарю, который был официально введен в сентябре 2023 года.

Знаменитости идут в ногу вместе с переменами и празднуют Рождество по-новому. Большинство звезд провели важный праздник в кругу семьи. Знаменитости уже опубликовали фото, поздравили украинцев и поблагодарили защитников за возможность встречать праздники.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку поздравлений от звезд, а также снимков, как они встретили Сочельник и Рождество.

Анна Кошмал

"С Рождеством, друзья! Пусть у нас всегда будет достаточно сил и мужества, чтобы защищать право быть с собой! Пусть у нас всегда будет достаточно света, чтобы ослеплять всю нечисть! Пусть у нас всегда будет достаточно любви, чтобы быть здоровыми! Спасибо ВСУ за праздничные семейные вечера дома", — написала актриса.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Камалия

"В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой", — поздравила певица.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

София Ротару

Певица всегда поздравляет украинцев с важными праздниками. Рождество не стало исключением. Исполнительница опубликовала анимационный снимок, где с вертепом поют колядки, а также оставила надпись: "С Рождеством Христовым".

Пост Софии Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Андрей Джеджула

"Время садиться за праздничный стол и поздравлять друг друга с Рождеством! Слава Богу, что хранит наши ВСУ, благодаря которым мы можем сесть за стол. Всем Божьей благодати и с грядущими праздниками", — отметил шоумен.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Ирина Билык

"Друзья, поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет вам радость, тепло и мир в ваш дом. Желаю здоровья, любви и вдохновения на каждый день нового года!" – написала певица.

Ирина Билык с сыном Табризом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

SHADU

"Я хочу поздравить вас с Рождеством! Главное желание украинцев — победа Украины — точно сбудется! Верим в ВСУ! Верим в Украину. Желаю вам мира, согласия и семейного уюта! С праздником, дорогие украинцы!" – обратилась к украинцам артистка.

SHADU / Фото: instagram.com/offi_shadu

Настя Каменских

"Счастливого Рождества каждому! Желаю мира на земле и в сердце. Пусть у каждого из нас будет больше моментов для радости рядом с родными и близкими людьми", — отметила исполнительница.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Дарья Петрожицкая

"Счастливого Рождества! Мира, здоровья и победы! И, как всегда, безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам! Мое Рождество проходит (как и день рождения был) в пути" – поделилась актриса.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Julik

"Пусть Божья звезда, которая появилась, всегда будет в вашем сердце! Пусть она станет поддержкой для каждого героя нашей страны! Христос родился!" – поздравил шоумен.

Julik / Фото: instagram.com/julikofficial

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