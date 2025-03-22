Розовый через год после ранения на фронте рассказал о тяжелой реабилитации: "Думали, не протяну"

Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый после осколочного ранения головы на фронте сообщил о празднике.

В своем фотоблоге артист рассказал, что 21 марта отметил второй день рождения. Дело в том, что ровно год назад он был тяжело ранен под Авдеевкой. Но он, не теряя оптимизма, упорно боролся за жизнь, когда у него почти не было шансов из-за сложности ранения головы. Так что Виктор признался, что теперь ежегодно для него эта дата очень символична.

К счастью, состояние Розового сейчас постепенно восстанавливается. В публикации он показал место поражения и признался, что его ждет реабилитация в течение очень длительного периода.

"Сегодня (21 марта – прим. ред.) прошел ровно год, как я получил ранение, а это значит, что у меня второй день рождения. Из положительного: восстановление и прогресс у меня может происходить постоянно и нет сроков, после которых он остановится, главное самому не останавливаться и работать! Из негативного: ранение тяжелое, соответственно эта реабилитация будет долгой, но… Сегодня я узнал, что в первой моей реанимации, в которую меня привезли, думали, что я не протяну и 10 дней", – объяснил знаменитость.

Ранение Виктора Розового / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Кроме того, Виктор написал, что все же до сих пор борется за возобновление работы конечностей и с трудом заново учится ходить. К тому же, пытается улучшить восприятие себя после ряда операций.

"Сейчас, год после ранения, я учусь принимать себя таким, каким я есть. А именно: левые конечности забыли, как выполнять определенные движения, и я сейчас стараюсь им все объяснить. Трудно стоять, потому что меня качает, стопы выгибаются, когда стою, но это все мелочи по сравнению с тем, что был реальный шанс умереть. Ну и голова шита-перешита, но главное все трудности временные", - добавил ветеран.

К слову, недавно Виктор Розовый впервые поделился историей, как именно он был ранен под Авдеевкой вражеской миной. Артист также шокировал фото, где появляется сразу после комы.

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