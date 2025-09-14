Розовый резко ответил хейтерам после скандальных заявлений бывшей: известная блогерша заступилась за него

Виктор Розовый / © скриншот с видео

Украинский комик Виктор Розовый, который в прошлом году получил тяжелое ранение на фронте, прокомментировал недавние заявления экс-супруги Ольги Мерзликиной с подробностями развода.

В частности, бывшая избранница комика в интервью в интервью Маше Ефросининой рассказала о токсичности отношений, скандальных изменах и манипуляциях со стороны артиста. После этого на Розового обрушилась очередная волна хейта. Комик во время реабилитации вышел на связь и обратился к хейтерам.

В фотоблоге Виктор вспомнил свое сложное осколочное ранение головы и обнародовал скриншот из личных сообщений, где пользователи переходили границы и желали ему смерти. На это артист ответил довольно оригинально и с иронией: "Если украинские женщины думают, что могут меня убить или уничтожить, то этого не получилось даже у россиян!".

В конце концов, Виктор добавил другую сторис, в которой объяснил, что это все довольно жестоко как для ветерена, который отдал свое здоровье за защиту сограждан: "Признаю: украинские женщины, которые массово писали, что им жаль, что меня не убили русские, ранили меня сильнее, чем они! В битве против меня вы победили!".

В поддержку комика отреагировала и известная блогерша Рамина Эсхакзай, которой недавно Розовый давал скандальное интервью. Звезда заступилась за комика, подчеркнув его мужество и силу духа после ранения, и осудила жестокость критиков.

"Дорогие украинцы, которые пишут Виктору свои соболезнования относительно того, что его не у**ли россияне — вы в своем уме? Критикуйте поступки, но не желайте смерти нашему ветерану, который проходит реабилитацию. И не надо говорить, что он не понимает ничего из-за ЧМТ. Все понимает. Есть выписка врачей о его дееспособности и полноценной работе мозга!!! Он знает, что поступил недостойно, но сейчас строит новые отношения. Проходит реабилитацию и будет пытаться по-новому жить жизнь. Я не оправдываю его слова и поступки. Но принимаю эту реальность, уважая выбор — защищать нас!!! Не желаю ни одному человеку почувствовать ненависть, на которую способны интернет-пользователи", — написала блогерша.

Напомним, Виктор Розовый и Ольга Мерзликина развелись спустя 13 лет брака. После этого бывшие супруги публично рассказали о ряде их проблем в отношениях и шокировали Сеть. Так, комик выдал позорные подробности интимной жизни и обвинил экс-избранницу в финансовых манипуляциях, а Ольга — в многочисленных изменах звезды, унижении и абьюзе. В конце концов, сейчас Розовый закрутил роман с новой девушкой, которую уже успели прозвать копией бывшей.

Кстати, недавно возлюбленная комика Виктора Розового отреагировала на его скандал с бывшей Ольгой Мерзликиной и ответила на слухи о том, что была "разлучницей".