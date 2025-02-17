Рудинский в первом интервью после BAFTA: "Ко мне подошла растроганная Кейт Уинслет и поблагодарила"

Украинский актер Александр Рудинский впервые прокомментировал победу фильма "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA Film Awards.

В фильме о войне в Украине актер сыграл главную роль. А после оглашения их победы в категории "Лучший британский короткометражный фильм" он вышел на сцену с мощной речью. В частности, упомянул о преступных действиях страны-террористки и посвятил награду погибшему на фронте другу – актеру Евгению Светличному. Речь Рудынского услышали не только зрители престижной премии, но и находившиеся в зале всемирно известные звезды.

В эксклюзивном интервью специально для ТСН.ua актер признался, что чувствовал накануне церемонии и с кем из голливудских звезд общался.

Какие были предчувствия в преддверии церемонии? Ожидали, что награда достанется именно фильму с вашим участием?

Я тот человек, который не очень верит в прогнозы. Стараюсь ко всему подходить с холодным умом. Но перед тем, как ехать, жена мне сказала, что я должен быть обязательно на премии лично, потому что фильм выигрывает. А если моя жена так говорит, значит, так оно и будет.

До последнего момента, пока не объявили фильм, я не знал, кто выиграет. Поэтому это было достаточно неожиданно, но и в то же время, конечно, хотелось. Но случилось, как случилось.

Фильм о войне в Украине стал лауреатом BAFTA 2025 / Фото: Getty Images

Как вам сама церемония – что больше всего поразило? Кого из актеров или актрис вы лично не ожидали встретить? Возможно, была возможность с кем-то из кумиров пообщаться за кулисами?

Я сейчас не до конца осознаю, как попал в эту реальность. Ты стоишь там, на сцене, видишь перед собой Тимоти Шаламе или Эдриана Броуди, смотрящего на тебя. Или к тебе подходит Кейт Уинслет и благодарит. В такие моменты не до конца отдаешь себе отчет, что это все по-настоящему. Но в то же время ты понимаешь, что вау, так может быть, значит, это работает. Значит, можно жить в Украине, работать в Украине, но вместе с тем быть рядом с такими большими людьми, которые уже многое сделали в этой профессии и уже очень долгое время являются для меня примером. Среди таких Джеймс Макевой, тот же Эдриан Броуди, Рейф Файнс или Эдвард Нортон, Дени Вильнев. Да, просто вот так вот стоит рядом с тобой Дени Вильнев, снявший "Дюну", а ты Саша из Николаева. И вы рядом. В этом есть "прелесть" этой жизни.

Фильм о войне в Украине стал лауреатом BAFTA 2025 / Фото: Getty Images

Как планируете отпраздновать эту победу – возможно, в кругу коллег родного театра или еще как-нибудь? И где будете хранить маску?

Ой, та я даже не думаю, как я буду праздновать. Уже на следующий день после церемонии у меня репетиция в театре нашего нового спектакля Ивана Уривского "Макбет". Поэтому мечтаю как можно быстрее доехать домой и увидеть снег.

И самый главный вопрос. Какие были разговоры в кулуарах об Украине? Выражали ли вам коллеги свою поддержку в личных поздравлениях?

На всех интервью, конечно, все расспрашивают об Украине, каждый. И прогнозы спрашивают: как вы думаете, какие сейчас игры – политические или не политические; изменилась ли сейчас жизнь в Киеве: безопасно ли или опасно. Ко мне лично подходила Кейт Уинслет и поделилась, что очень сильно растрогана тем, что сейчас происходит в Украине. Это было очень искренне с ее стороны. Этот человек действительно переживает происходящее в моей стране.

Кейт Уинслет на BAFTA Film Awards 2025 / Фото: Getty Images

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