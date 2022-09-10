Рудницкая вспомнила, как Могилевская поддерживала Януковича, а Козловский пел в Москве

Певица Наталья Могилевская и певец Виталий Козловский недавно были награждены орденами от президента Украины Владимира Зеленского.

Однако, по мнению исполнительницы Анжелики Рудницкой, эти артисты не заслуживают почетного звания из-за своего прошлого, связанного с Россией. Заслуженная артистка сравнила таких исполнителей с военными, предавшими присяге.

"Я не слышала, как Наталья Могилевская просила у украинского народа прощения за то, что она поддерживала Януковича. Он в тот момент, когда она его поддерживала, уже расстреливал Небесную сотню. Я не слышала этого", — заявила Рудницкая в интервью Еленой Берестенко.

По мнению певицы, было бы честно, если бы Могилевская уехала в Россию, как и экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Я не верю в то, что происходит сейчас. Если бы она покаялась, она бы об этом сказала. Еще несколько месяцев назад она рассказывала, как надо поддерживать русский язык. Хотя, насколько я знаю, Наталья Могила, ее фамилия, выросла в семье украинских филологов и кому как не ему отстаивать украинский язык", — считает Рудницкая.

Также певица вспомнила о прошлом Виталия Козловского, который в 2018 году выступал на Дне победы в Москве, а также поддерживал экс-мэра Славянска Нелю Штепу, осужденную за сепаратизм — тогда певец подарил ей огромный букет желтых цветов.

Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

"Я с болью, с сожалением говорю об этих людях. Мы вместе вырастали, пели на одной сцене, хохотали в одних гримерках, сочувствовали, чего-то достигали и сейчас для меня эти люди ничем не лучше тех, что там в России ничего не видят", – сказала Рудницкая.

Напомним, недавно Виталий Козловский представил новый клип, в котором показал всю красоту Киева и спел о любви на расстоянии.

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