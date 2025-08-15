Руководитель нашумевшего хора "Гомін" высказался о своем бронировании и при каком условии пойдет воевать

Вадим Яценко

Художественный руководитель хора "Гомін", дирижер Вадим Яценко ответил на вопрос о своем бронировании и будущих планах коллектива, который собирается за границу на гастроли.



Так, музыкант в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці" рассказал, чувствует ли неловкость от того, что имеет бронирование от мобилизации. Напомним, эту возможность музыканту предоставили благодаря работе в Оперном театре во Львове. По словам Яценко, это связано с признанием его заведения частью критической инфраструктуры.



"Я стараюсь максимально делать так, чтобы эта моя бронь была оправданной. Но, послушайте, никто от того не застрахован. На самом деле, и ребята, девушки, которые там сейчас, это действительно первые люди в стране. Это они должны сидеть перед камерами и рассказывать свои истории. Сейчас я ощущаю миссию в том, что людям нужно то, что мы делаем. Но если вдруг произойдет так, что дойдет до того, то, конечно, это нужно будет делать (встать на защиту Родины. – прим.ред). Если, условно, враг будет уже под Киевом, то нужно будет это делать", - поделился музыкант в интервью Анне Севастьяновой в проекте "Наодинці".

По словам Яценко, после всеукраинского тура хор "Гомін" начинает гастроли по Европе. Уже запланировано более 20 городов. На вопрос, не боится ли он нести ответственность за такой большой коллектив, в котором в том числе есть мужчины призывного возраста, руководитель ответил:



"Я не боюсь, потому что мы уже выезжали. И у нас не было ни одного такого прецедента. Я уверен, что даже если бы у кого-то такие мысли и возникли, я бы знал об этом раньше. Но ни у кого таких мыслей нет. Они знают, что они здесь делают, чем они занимаются. Поэтому нет, я не боюсь", - уверенно сказал Яценко.



