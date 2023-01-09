Руслан Ханумак прокомментировал развод с Шаманской: "Мы разорвали отношения около года назад"

Звезда сериала "100 тысяч минут вместе", ведущий и актер Руслан Ханумак прокомментировал развод с блогершей Алиной Шаманской.

Знаменитость рассказал, что он жене никогда не изменял. Анна Алхим, с которой Ханумак на видео весело проводит время, – это просто подруга его друга.

Более того, оказывается между влюбленными все давно пробежала черная кошка. Руслан и Алина разорвали отношения еще до начала полномасштабной войны, но просто не рассказывали об этом.

"Во-первых, я никому не изменял, ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался, я заехал со своим другом к его подруге на несколько часов перед поездкой. Во-вторых, мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны мы жили отдельно. То, что об этом мы не говорили публично, это в первую очередь были наши с ней дела", — прокомментировал Ханумак в своем Instagram.

Больше подробностей о разводе режиссер не рассказывал. Впрочем, Руслан намекнул, что Алина слишком ревнива.

"Алине я благодарен за все годы, которые мы с ней прожили. Она отличный человек. Я желаю ей только добра и найти человека, который не будет себе позволить находиться просто в компании с другими девушками", — добавил Ханумак.

Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала, что они с мужем разводятся. По словам блогерши, последней каплей для нее стал ролик, на котором Руслан весело проводит время с Анной Алхим. В комментариях под видео пользователи обидно говорили о Шаманской. По словам Алины, Ханумак проигнорировал это.

Отметим, что Руслан и Алина поженились в августе 2017 года. Вместе они воспитывают 5-летнего сына Артура.

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