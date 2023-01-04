Руслан Ханумак вернулся из США в Украину и съездил к детям в Донецкую область

Звезда сериала "100 тысяч минут вместе", ведущий и актер Руслан Ханумак вернулся в Украину из США.

В Соединенных Штатах Ханумак вместе с женой, блогершей Алиной Шаманской и их сыном пробыл девять месяцев и, наконец, решил вернуться. После возвращения актер вместе с музыкантом Позитивом, с которым, кстати, записал совместный трек о победе Украины в 2023 году, отправился в Донецкую область.

Об этом артисты рассказали в студии во время национального марафона "Единые новости". Исполнители перед Новым годом съездили в село Великая Новоселка Донецкой области.

Их пригласил волонтер Денис Христов, который с начала полномасштабной войны стал ездить в самые горячие точки, где эвакуирует людей и развозит гуманитарную помощь.

"Мы поехали с Денисом Христовым. Он предложил, говорит: "Нужно как-то детей поздравить с Новым годом, потому что дети тоже хотят праздник". Он говорит, что очень мало артистов, кому он предложил, все сказали, что они не соглашаются ехать, потому что очень стремно. Это Донецкая область, от нас в 10 километрах были орки. Все было очень слышно. Дети привыкли. Мы действительно.. были слезы, были слезы радости. Пофоткались с ними, поснимали TikTok, это была такая новогодняя миссия. Для нас было важно доехать к этим детям", – рассказал Позитив.

Напомним, что в день полномасштабного вторжения РФ в Украину Руслан Ханумак вместе с супругой и сыном оказался в Европе. По словам Ханумака, они эту поездку планировали давно, ко дню рождения жены актера Алины Шаманской. Через несколько месяцев пребывания в Европе, Ханумак с женой переехали в США. Тогда артист получил порцию хейта из-за того, что не вернулся в Украину в такое трудное время. Руслан тогда честно делился, что не возвращается, потому что страшно.

Руслан Ханумак с женой и сыном / Фото: instagram.com/hanumak

Впрочем, артист активно помогал из-за границы, участвовал в митингах, организовывал сбор средств на помощь Украине.

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