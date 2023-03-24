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Руслан Ханумак завершает музыкальную карьеру после выхода скандального клипа "Дика Дичка"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1560
Время на прочтение
2 мин
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Руслан Ханумак завершает музыкальную карьеру после выхода скандального клипа "Дика Дичка"

Руслан Хонумак

Режиссер записал соответствующее видео, где озвучил свое решение.

Украинский актер и режиссер Руслан Ханумак, являющийся автором той самой скандальной песни "Дика Дичка", после жесткой критики объявил о решении оставить музыку.

На странице в Instagram Ханумак разместил видео, в котором заявил, что ему не место в музыке:

"Я не буду идти против народа. Потому что идущий против украинского народа всегда плохо заканчивает. Еще полгода назад, когда я начинал музыкальную карьеру, я не мог себе представить, что заканчивать буду ее именно так. Мне не место в музыке и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус", — сказал Ханумак.

Он также поблагодарил всех женщин, которые снялись в его клипе, поскольку "все это было сделано ради них": "Хочу принести извинения тем, кому я разрушил жизнь этой песней и испортил все, что только можно было. Давайте не искать внутреннего врага. Потому что еще дышит русская мразина на нашей земле", – добавил Руслан.

Отметим, что 22 марта вышел клип группы Руслана Ханумака HANUMIKE и Дарьи Петрожицкой под названием "Дика Дичка". Этот трек Ханумак посвятил женщинам-военным, защищающим нашу страну на передовой.

Впрочем юзеры подвергли композицию жесткой критике. В частности, слушателей возмутило то, как в песне обращаются к военным женщинам: "Дика Дичка? Піксельна спідничка? Мій незламний бетер без саляри вже скучає? Подскажите пожалуйста в какой из строк этой песни я могу увидеть проявление уважения к женщинам-военнослужащим?", "Піксельна спідничка.. бетер без соляри… Это шароварщина и хайп на военной теме. Спасибо только за то, что напомнили, что женщины тоже воюют за нашу страну" – писали фаны в комментариях.

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Дата публикации
Просмотры
1560
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