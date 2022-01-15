Руслана Лыжичко показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Руслана Лыжичко показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Звезда показала, как встретила Старый Новый год.

Певица Руслана Лыжичко редко показывает какие-нибудь семейные фото.

Впрочем, иногда артистка может порадовать своих фанатов. В частности, в этот раз артистка показала редкий снимок, на котором изображена вместе со своей мамой. Руслана похожа на Нину Аркадиевну как две капли воды.

Руслана Лыжичко с мамой и своим мужем / instagram.com/ruslana.lyzhychko

К слову, исполнительница поделилась семейным фото в честь праздника. Артистка показала, как встретила Старый Новый год. По традиции в их дом пришли щедровники, которые в праздничном наряде показали им театральную сценку и спели щедровку.

К Руслане Лыжичко пришли щедровники / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана говорит, что это действо напомнило ей, как встречали Старый Новый год в деревне, где родился ее отец.

"Для меня было невероятной радостью погрузиться в ту атмосферу Маланки благодаря нашим гостям-щедровникам", — поделилась своими впечатлениями звезда.

К Руслане Лыжичко пришли щедровники / instagram.com/ruslana.lyzhychko

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