Руслана Писанка, которая сломала ногу на сцене, рассказала о своем состоянии и операции

Ведущая из больничной койки вышла в прямой эфир шоу "Твій день".

На днях медиапространство всколыхнула новость о неприятном случае, произошедшем с ведущей "Твій день" на 1+1, актрисой Русланой Писанкой.

В прошлую пятницу, в конце спектакля "Поезд "Одесса-мама", в котором Руслана исполняет одну из главных ролей, она внезапно упала на сцене и сломала ногу.

Как и обещала в публикации на официальной странице в Facebook, Писанка наконец-то вышла на прямую видеосвязь со своими зрителями и коллегами по шоу — Стасей Ровинской, Владимиром Рабчуном, Константином Грубичем, и рассказала подробнее о том, как чувствует себя и о прогнозах врачей.

скриншот с видео

"Я чувствую себя нормально. Такое ощущение, будто я уже здорова, но ходить еще не могу. Уже готова к операции, в ближайшее время ее сделают. Если сейчас кто-то находится в таком же состоянии, как и я, главное понять, что это сегодня твоя реальность, и это можно преодолеть. Все пройдет и будет хорошо. Говорят люди, что возможно отвернуло от чего-то более страшного…"

По прогнозам врачей, уже через 3-4 месяца Писанка начнет ходить, но сама она уверена, что на работу придет гораздо раньше.

скриншот с видео

"Ваша поддержка дает мне силу и толчок вернуться в кадр! Я очень соскучилась по своим коллегам и зрителям! Думаю, на костылях смогу поковылять на эфир. И даже сесть на высокий стул за столом, что-то готовить. Я ведь не язык сломала, а только ногу", – поделилась ведущая.

Поддержка друзей, зрителей так растрогала Руслану, что та не сдержала слез.

"Руся для меня человек, который постоянно говорит: "Жизнь прекрасна!". И она действительно так живет — улыбается, на позитиве. И даже когда произошла эта неприятная ситуация с ногой — Руся написала: "Все будет хорошо. Очень скоро к вам вернусь", — сказал Константин Грубич.

Стася Ровинская, не сдержав эмоций, сказала: "Мы тебя обнимаем, возвращайся поскорее и будем обниматься здесь вживую! Любовь зрителей будет тебя лечить, и ты будешь быстрее выздоравливать! И твоя улыбка будет всем нам говорить, что всегда есть плюсы. Во всем. Даже в такой неприятной ситуации".

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