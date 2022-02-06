Руслана Писанка потеряла сознание: телеведущая из больницы впервые рассказала о своем состоянии

Ведущая "Твій день" объяснила, что произошло на сцене театра.

В пятницу во время спектакля "Поезд "Одесса-мама", в котором актриса и телеведущая Руслана Писанка исполняет одну из главных ролей, произошел несчастный случай.

Руслана внезапно упала на сцене. В СМИ появились новости о том, что знаменитость потеряла сознание. Это изрядно взволновало коллег, телезрителей и поклонников.

Звезда в воскресенье прервала молчание, сделала сообщение на официальной странице Facebook и показала себя на фото из больничной палаты.

facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Телеведущая шоу "Твій день" на 1+1 успокоила всех и поблагодарила за невероятную поддержку и волнение, заботу и приятные слова и за своевременно оказанную помощь. Она также прокомментировала, как все вышло и почему.

"На поклоне в финале спектакля мы с актерами танцуем коротенький танец. Я танцевала на каблуках и, наверное, не смогла вовремя сманеврировать. Возможно, потому, что в зале театра было холодно, и мышцы оказались не разогретыми. А может быть, — просто неудачно оступилась и упала", — рассказала телезвезда.

пресслужба каналу "1+1"

Также Руслана объяснила, почему столько времени не отвечала – поднялась высокая температура от стресса.

Сейчас Писанка ждет финального решения врачей: "Вынуждена констатировать — диагноз — перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не обойтись. Все случилось накануне в пятницу вечером, так что все специалисты для этого ответственного дела — будут только в понедельник, то есть завтра. И завтра сдам необходимые анализы. Завтра ожидаем вместе с мужем — он рядом со мной — консилиум и окончательное решение относительно операции", — отметила Руслана.

facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Писанка пообещала выйти на прямое включение в шоу "Твій день" на 1+1 и рассказать больше.

Поклонники Русланы всколыхнули написавшие слова поддержки: "Быстрого выздоровления без последствий", "Русланочка, ты всех лечила и помогала. Теперь направь свою энергию на себя".

Поддержали коллегу телезвезды и актеры Юрий Горбунов, Олеся Жураковская, Ольга Сумская, Борис Барский, продюсер шоу "Твій день" Егор Гордеев и другие.

Ведущие шоу "Твій день" / пресслужба каналу "1+1"

"Все будет хорошо!", — написала Сумская. "Выздоравливай, Руся!", — пожелал Горбунов. "Скорейшего выздоровления", — написал Виктор Андриенко.

Ждем Руслану на прямом включении на 1+1 в ее родном шоу "Твій день" и желаем ей скорейшего выздоровления.

Посмотреть полные выпуски "Твого дня" вы можете на 1+1 video.

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