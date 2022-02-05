Руслана Писанка потеряла сознание во время выступлении на сцене

Руслана Писанка потеряла сознание во время выступлении на сцене

Звезда играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама".

С ведущей шоу "Твій день" на канале 1+1 Русланой Писанкой случился неприятный инцидент.

Звезда четвертого февраля потеряла сознание прямо на сцене, когда играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама". Об этом сообщило издание "Amazing Ukraine" и опубликовало соответствующий ролик.

На видео видно, как Руслана танцует, и вдруг падает. К ней подбежали другие актеры. Писанке вызвали скорую, также артисты искали врача среди зрителей в зале.

Руслана Писанка потеряла сознание прямо на сцене / скриншот с видео

Руслана Писанка потеряла сознание прямо на сцене / скриншот с видео

Руслана Писанка потеряла сознание прямо на сцене / скриншот с видео

"Как сообщает корреспондент, актеры театра сразу вызвали скорую и спросили у зрителей, есть ли врач в зале", — пишет издание.

Что именно случилось с ведущей, пока неизвестно.

Отметим, Руслана Писанко играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама", который состоялся в Доме офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве.

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