Руслана Писанка рассказала о проблемах со здоровьем после резкого похудения

Сейчас артистка говорит, что больше на такие эксперименты никогда не решится.

Ведущая нового шоу "Твой день" на 1+1 Руслана Писанка рассказала о том, как испортилось ее здоровье после резкого похудения.

Как известно, когда-то ведущая и ее муж Игорь худели вместе на одном шоу, где потеряли на двоих более 80 килограммов. Сейчас же Писанка говорит, что больше на такие эксперименты никогда не решится, говорится в программе "ЖВЛ".

"Я хочу сейчас всех зрителей предупредить, что я не буду такая, как Света Лобода. Я думаю, что мне надо оставаться в той форме, в которой я нормально себя чувствую. Кому нужна Писанка худая? Ну, зачем?" — говорит Руслана.

instagram.com/pisankaruslana

Даже продюсера шоу "Твой день" Егора Гордеева Писанка сразу предупредила, что никаких кардинальных перевоплощений с ее участием не будет. К тому же, резкое похудение повлияло на самочувствие и самой звезды, и ее мужа.

"По себе: зубы "летели", волосы "летели", обвисшая кожа — это вообще выглядит нездорово", — поделился муж Писанки.

Руслана Писанка с мужем / instagram.com/pisankaruslana

По словам Игоря, его даже спрашивали, не заболел ли он. А вот недавно любимый ведущей оказался в достаточно тяжелом состоянии — слег с ковидом. И хорошо, что Руслана была рядом, ухаживала за любимым и, по итогу, все прошло.

Руслана Писанка с мужем / instagram.com/pisankaruslana

Они поддерживают друг друга во всем. Даже когда спрашивают о совместных детях, которых у супругов нет. Руслана говорит, что как Бог даст, так и будет.

Читайте также:

Руслана Писанка впервые прокомментировала отсутствие детей: "Немножко поздно начинать"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку