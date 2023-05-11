Руслана показала "Дикі танці" на приеме у Риши Сунака в честь "Евровидения-2023"

Украинская певица Руслана стала гостьей на приеме у премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Праздничное мероприятие в честь песенного конкурса "Евровидение-2023", которое Ливерпуль принимает от имени Украины, проходило 10 мая в официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит в Лондоне. В этот день дом Сунака замерцал яркими фотозонами, диско-пулями, праздничными украшениями, а также украинскими и британскими флажками.

Руслана, Сэнди Шоу и Риши Сунак / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Во время встречи украинская певица имела возможность не только познакомиться с Сумнаком и первой победительницей "Евровидения" от Великобритании Сэнди Шоу, но и поблагодарить их за столь мощную поддержку нашей страны во время войны.

"Я лично поблагодарила премьер-министра за всю помощь, которую оказывает Великобритания Украине и подчеркнула единение наших стран через музыку, культуру, общие ценности и гуманизм! Я была очень вдохновлена приемом и вниманием и человеческим теплом, которым нас окутал господин Риши Сунак и его служба. Во время таких событий иногда сдерживаешь улыбку, понимая и уважая цену, которой Украина становится героем всех тех новостей и событий, но чаще слезы", — сказала Руслана в Instagram.

Сэнди Шоу и Риши Сунак / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Кроме того, Руслана спела на приеме свою легендарную песню "Дикі танці", которая в 2004 году принесла певице победу в песенном конкурсе.

Руслана / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Напомним, что уже 11 мая состоится второй полуфинал "Евровидения-2023", в котором за место в финале будут соперничать 16 участников. Ознакомиться с порядком выступлений и песнями конкурсантов можно в материале ТСН.ua.

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