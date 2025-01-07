Руслана показала редкое фото с мамой и ошеломила их сходством: "Одно лицо"

Победительница "Евровидения-2004", украинская певица Руслана сообщила о важном празднике в ее семье.

Мама артистки – Нина Аркадиевна – празднует день рождения. Более того, в этом году у женщины юбилей. Маме исполнительницы исполняется 75 лет. В своем Instagram Руслана поздравила Нину Аркадиевну с днем рождения. Певица отметила, что они с родным человеком очень близки и ничто не изменит их отношений.

Руслана с мамой / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Мам! Я поздравляю тебя с твоим днем! Тебе 75, но это не о тебе! Ты всегда драйвовая! Ты всегда светишься. Нет ничего, чтобы перерезало между нами пуповину. Мы — одно целое! Так было! Так есть! И так будет всегда", — отметила артистка.

Поклонники Русланы тоже поздравили Нину Аркадиевну с днем рождения. Кроме того, фанаты обратили внимание, что артистка похожа на маму как две капли воды. Ошеломленные поклонники писали, что у них словно одно лицо.

Руслана с мамой / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Одно лицо, очень похожие, поздравляю!

Как похожи!

Поздравления маме! Девочки, вы очень похожи!

Напомним, недавно в семье певицы Оли Цибульской был праздник. Сын исполнительницы праздновал день рождения. У Нестора тоже был юбилей. Артистка поздравляла сына с праздником и показывала, как он изменился.

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