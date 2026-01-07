ТСН в социальных сетях

Руслана показала редкое фото с мамой-красавицей и публично обратилась к ней: "Вечно молодая"

7 января Нина Аркадьевна празднует день рождения.

Руслана с мамой

Руслана с мамой

Украинская певица и победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко показала редкое фото с мамой.

Так, Нина Аркадьевна 7 января празднует день рождения. Поэтому ее звездная дочь порадовала совместным фото с ней и публично обратилась с поздравлениями. Руслана щемяще призналась, что гордится своей мамой и засыпала ее рядом комплиментов. На фотографии именинница и дочь нежно обнимаются, искренне смеются и излучают тепло, которое сразу почувствовали поклонники Русланы.

«Моя вечно молодая, вечно драйвовая, вечно красивая… Моя Мама! С Днем рождения! Я готова отдать Тебе все, чтобы отблагодарить за каждое подаренное Тобой мне мгновение в этой жизни. Маме! Я люблю Тебя больше всего! Ты — мое солнце, ты — мой ветер, ты — моя земля, ты — мое сердце! Я дышу Тобой, я частичка Тебя!» — восхитила певица обращением к родной.

Руслана с мамой / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана с мамой / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

А в комментариях присоединились к поздравительным словам в такой особый день Нины Аркадьевны.

  • Многие и благие лета!

  • Такую мамочку невозможно не любить. Вы прекрасны!

  • Самые искренние поздравления вашей мамочке!

Напомним, в эту дату свой день рождения также празднует старшая дочь певицы Екатерины Бужинской. Исполнительница показала Елену и как она выглядит сейчас.

