Руслана показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Руслана Лыжичко / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Победительница «Евровидения-2004», украинская певица Руслана Лыжичко порадовала поклонников редким семейным кадром.

Артистка обычно не демонстрирует личную жизнь и избегает публикаций с родными. Однако на днях в Instagram она обнародовала фото со своей мамой, Ниной Аркадьевной. На трогательном снимке звезда нежно обнимает ее на львовском вокзале, обе сияют счастливыми улыбками.

Руслана призналась, что, направляясь на гастроли в Чикаго, не могла обойти родной Львов и выделила время на короткую, но особую встречу:

«По дороге в Чикаго короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой — что может быть важнее? Мама — мое вдохновение», — подписала фотографию исполнительница.

Руслана Лыжичко с мамой / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Подписчики артистки сразу отреагировали на теплую публикацию, засыпав комплиментами маму Русланы:

Красавицы!

Как сестрички.

Это же надо было маме родить свою копию!

