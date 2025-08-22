- Дата публикации
Руслана показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды
Артистка впервые за долгое время обнародовала трогательный семейный кадр.
Победительница «Евровидения-2004», украинская певица Руслана Лыжичко порадовала поклонников редким семейным кадром.
Артистка обычно не демонстрирует личную жизнь и избегает публикаций с родными. Однако на днях в Instagram она обнародовала фото со своей мамой, Ниной Аркадьевной. На трогательном снимке звезда нежно обнимает ее на львовском вокзале, обе сияют счастливыми улыбками.
Руслана призналась, что, направляясь на гастроли в Чикаго, не могла обойти родной Львов и выделила время на короткую, но особую встречу:
«По дороге в Чикаго короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой — что может быть важнее? Мама — мое вдохновение», — подписала фотографию исполнительница.
Подписчики артистки сразу отреагировали на теплую публикацию, засыпав комплиментами маму Русланы:
Красавицы!
Как сестрички.
Это же надо было маме родить свою копию!
Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко растрогала редким фото с отцом. Артистка поздравила родного человека с важным праздником.