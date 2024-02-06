Руслана показала редкое фото с папой и публично поблагодарила его за подарок

Украинская певица Руслана показалась с папой Степаном и публично поблагодарила его за особый подарок.

На странице в Instagram звезда опубликовала архивное фото с папой на фоне украинских флагов. В кадре Руслана с самым родным человеком предстает улыбающейся в объятиях.

В публикации певица отметила, что ее отец из Львова передал гостинцев. В частности, мед и орехи. Впрочем, Руслана была поражена еще одним поступком папы. Как оказалось, вместе со вкусностями он передал конверт с деньгами для закупки дронов для военных.

Украинская звезда была несказанно рада такому ценному сегодня подарку, поэтому искренне поблагодарила папу.

Руслана с папой / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Сегодня мой папа передал мне из Львова домашний мед, орехи и конверт, в котором были деньги на дроны. Папа, спасибо Тебе! Я Тебя безгранично люблю!", - восхитила подписью знаменитость.

В свою очередь поклонники Русланы поблагодарили ее папу за воспитание замечательной дочери с большим сердцем:

Руслана, благодарим Вас и отца, что воспитал такую красивую и умную украиночку

Вы очень красивые! И благодарю вашего отца за вас, человек-сердце. И, конечно, за его помощь в достижении мира

Какие вы очаровательные!

Напомним, недавно на сцене нацотбора на "Евровидение-2024" Руслана исполнила зажигательный хит "Дикі танці", с которым она в 2004 году победила на "Евровидении".

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