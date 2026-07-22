Руслана после смерти Гарбарчука довела до слез их последним разговором: что сказал заслуженный артист

Руслана и Александр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Украинская певица Руслана Лыжичко впервые откровенно рассказала, как пережила известие о смерти своего близкого друга, заслуженного артиста Украины, танцовщика Александра Гарбарчука, который много лет был частью ее творческой команды и выступал с ней на победном «Евровидении-2004».

Артистка призналась, что до последнего не теряла надежды, несмотря на то, что знала об ухудшении его состояния. По ее словам, друзья верили, что он сможет победить тяжелую болезнь. Накануне трагической новости она почти не спала. Тогда она еще не связывала это с Александром, но испытывала непонятную тревогу. Уже утром звонок от мамы заставил ее понять: произошло непоправимое.

«Я знала, что его состояние ухудшается, но до последнего мы надеялись на чудо, что болезнь все-таки окажется слабее. Даже не позволяли себе думать иначе, даже тогда, когда уже было очень тяжело. Ведь он именно тот сильный и мощный человек, который не умеет проигрывать… Но все же все сложилось иначе», — признается звезда изданию «Фокус».

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Руслана и Александр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

«Сегодня ночью я очень плохо спала, как будто чувствовала: что-то произойдет. Не связывала это с Сашей, но было страшно. Когда с самого утра увидела звонок от мамы, то поняла, что что-то случилось. На тот момент я еще не успела прочитать сообщение от Леси, которая тоже об этом написала. Когда мама сказала, что Саши больше нет, я сделала глубокий вдох, а выдохнуть было очень трудно. Очень тяжело терять близких друзей… Поэтому так важно ценить каждый миг, когда они рядом», — поделилась Руслана.

Руслана и Александр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Певица также вспомнила их последний разговор. Они постоянно поддерживали связь, а в последний раз переписывались перед концертом во Львове 27 июня. Из-за болезни Гарбарчук не смог прийти на выступление, но попросил Руслану «всех порвать». Артистка также рассказала, что именно он был рядом с ней после победы на «Евровидении», когда из-за истощения она оказалась в реанимации, и поддерживал словами, которые навсегда запечатлелись в ее памяти. Кроме того, Руслана отметила, что рак впервые диагностировали у танцовщика пять лет назад, а в этом году болезнь вернулась. Месяц назад он попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Саша был тем человеком, который, держа меня за руку, поддерживал в самые сложные моменты жизни. Был момент после победы на "Евровидении", когда у меня не выдержали нервы, к этому добавилось эмоциональное и физическое истощение организма — и я оказалась в реанимации. Саша был рядом в тот момент, держа меня за руку, он сказал фразу, которую повторял всегда: "Слушай, малышка, все будет хорошо!". Этот момент навсегда останется в моем сердце. И эти слова всегда будут поддерживать меня, где бы он ни был… в этом или в другом мире», — растрогала певица.

Александр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Отметим, что 21 июля стало известно о смерти заслуженного артиста Украины, танцовщика Александра Гарбарчука. Он был одним из участников легендарного балета «Життя» и принял участие в триумфальном выступлении Русланы на «Евровидении-2004», которое принесло Украине первую победу на конкурсе. Последние годы артист боролся с раком желудка. Прощание с ним состоялось 22 июля во Львове.

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