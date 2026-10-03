Руслана приехала в родной город и встретилась с родителями, которые развелись 35 лет назад

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Украинская певица и победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко восхитила поклонников редким семейным кадром.

Артистка встретилась со своими родителями — Степаном Ивановичем и Ниной Аркадиевной — в родном Львове. Совместной фотографией с ближайшими людьми Руслана поделилась в своем Instagram.

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На фото певица позирует рядом с матерью и папой. Особое внимание подписчиков привлекает вид ее родителей. В комментариях фаны отмечают, что супруги выглядят значительно моложе, что не соответствует настоящим цифрам в паспорте.

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«Я безгранично люблю папу и маму! Особенно когда мы вместе в родном городе среди знакомых мест, наполненных теплыми воспоминаниями», — щемяще написала Руслана.

Руслана Лыжичко с родителями / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Поклонники сразу засыпали семью комплиментами. Пользователи желали родным звезды всего наилучшего.

Крутые и красивые

Рад видит вас всех вместе, здоровья и добра

Очень красивые родители!

К слову, мама Русланы уже не в первый раз привлекает внимание поклонников певицы своим видом. В январе этого года артистка публично поздравила Нину Аркадиевну с днем рождения и назвала ее «вечно молодой» и «вечно драйвовой». Тогда же стало известно, что маме Руслане исполнилось 76 лет. В то время как папе — 77 лет.

Родители певицы развелись в 1991 году, когда Руслане было 18 лет. Она остается их единственным общим ребенком. Несмотря на развод, артистка неоднократно тепло рассказывала о маме и папе и показывала, насколько важно для нее общение с ними.

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