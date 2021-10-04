Руслана прокомментировала свою вероятную беременность: "Это не интрига, это крик души"

Певица подтвердила, что действительно очень мечтает стать мамой.

Известная украинская певица Руслана прокомментировала свою возможную беременность.

Так, на днях в программе "Маскарад" знаменитость заинтриговала, что мечтает стать мамой и намекнула на вероятное интересное положение. В программе "Сніданок. Вихідний" исполнительница прокомментировала свои слова. Знаменитость не подтвердила, но и не опровергла слухи о том, что беременная.

"Это не интрига, это крик души. Когда я это говорила, я говорила это сознательно. Конечно, это интимные вещи, которые мы с Сашей хотим держать не для кадра. Многие люди всегда знали, как я жертвую собой, личной жизнью. Они знали, что отдавая такую энергетику, девушке будет трудно аккумулировать силы, чтобы забеременеть. И теория "ложись, ешь, спи, задирай ноги, ничего не делай" была не для меня. Поэтому сейчас я хочу обратиться ко всем девушкам: нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь", — поделилась исполнительница.

Руслана рассказала о своем образе Мавки на шоу "Маскарад"

Заметим, Руслана 25 лет состоит в браке с мужем и продюсером Александром Ксенофонтовым. Детей у пары нет.

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