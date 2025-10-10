Руслана резко высказалась о вьетнамской певице, которая украла ее песни, и заговорила о наказании

Руслана, Хо Куинь Хуонг

Украинская певица и победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко прокомментировала громкий скандал вокруг вьетнамской артистки Хо Куинь Хуонг, которая без разрешения исполнила и опубликовала ее хиты под собственным именем.

В частности, речь идет о всемирно известной композиции «Дикі танці», которая принесла Руслане победу на музыкальном конкурсе. На своей странице в Facebook певица отметила, что все исключительные права на эту песню принадлежат только ей как автору и исполнительнице. Более того, во время проверки каталога вьетнамской исполнительницы Руслана обнаружила еще несколько своих треков — «Аркан», «Dance with the Wolves» и «Скажи мне», которые также были опубликованы под чужим именем.

«Музыка рождается, чтобы путешествовать по миру и времени. И чем больше новых исполнений, каверов, римейков или ремиксов, тем дольше и ярче жизнь ваших произведений. Но уважение к автору и его правам — это основа, которая отделяет подражание от кражи», — отметила Руслана.

Она уточнила, что в 2005 году действительно подписывала договор, который позволял создание кавер-версии песни «Дикі танці» специально для выпуска на CD в пределах Вьетнама. Однако это соглашение не предусматривало никаких прав на изменение авторства или распространение произведения на цифровых платформах, которых в то время даже не существовало.

Пост Русланы / © facebook.com/ruslana.lyzhychko

По словам Русланы, договор имел чисто технический формат механического воспроизведения — то есть позволял только запись и распространение на физических носителях, но не передачу авторских прав или права выступать от ее имени. Поэтому действия Хуонг, которая подала песни как собственные, является грубым нарушением и искажением самой идеи творчества.

«Замена авторства — это не интерпретация, а искажение сути. Это не только моральный вопрос, но и прямое нарушение неотчуждаемых прав автора — тех, которые в принципе нельзя „передать“ или „переоформить“», — подчеркнула артистка.

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана также добавила, что поддерживает свободу творчества и всегда рада, когда ее музыка вдохновляет других исполнителей. Но, по ее словам, это не должно переходить грань, где теряются и законы, и моральные принципы: «Я всегда за творчество, которое объединяет, а не за бессовестные интерпретации, в которых теряются уважение, честность и суть искусства».

Звезда отметила, что вопрос правового урегулирования этого инцидента передан компании Comp Music Publishing, которая представляет ее интересы как лейбл и правообладатель. И именно они будут принимать необходимые меры.

К слову, вьетнамская исполнительница Хо Куинь Хуонг также присвоила себе творчество Тины Кароль. Украинская звезда возмутилась и пригрозила международным судом.