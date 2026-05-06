Руслана шокировала "экстремальной" дисциплиной и спорами с Усиком из-за ее тренировки

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Реклама

Украинская певица и победительница «Евровидения-2004» Руслана раскрыла детали своего режима, который способствует непревзойденному виду в 52 года.

По словам артистки, ее спорт давно вышел за пределы обычного фитнеса и больше напоминает подготовку спортсмена высокого уровня. Руслана призналась, что работает с телом максимально интенсивно, ведь для нее это не только о форме, но и о голосе и сценической выносливости. Такой подход, говорит она, не раз вызывал беспокойство даже у известных профессиональных спортсменов.

«Боюсь все рассказывать, потому что если начну, то вы все упадете в обморок. Это уже приближается к большому спорту. То, что я с собой вытворяю, мне наши боксеры говорили: „Мы тебе не советуем на такие истощения работать“. Это были братья Кличко и Усик. Мы с Усиком очень много спорили по этому поводу. Я очень экстремально занимаюсь. Я тренирую свой голос через тело. Это очень непростая работа», — потрясла Руслана в интервью blik.ua.

Реклама

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Звезда признается, что при любых обстоятельствах всегда ищет способы физических нагрузок и закаливания в ванной с холодной водой. Зато ночной голод Руслана утоляет черный листовым чаем. Кроме того, имеет особые предпочтения в еде и рацион составляет сбалансировано с определенными табу.

«Должен быть листовой чай. Зеленый чай утром и до половины шестого вечера. После — черный чай. Я прополис очень люблю. Его надо добавлять ко всему, что только можешь. Только вечером, около восьми, начинаю есть. Что я рекомендую — разные супы-пюре. Очень полезно испечь яблоко с корицей. Делать домашние йогурты, кефиры. Салаты я очень люблю. Единственное, что я масло не употребляю, никаких специй. Соль, сахар — не знаю этих слов», — поделилась певица.

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана также рассказала о своих бьюти-привычках, которые частично переняла от мамы. Среди них — умывание холодной водой, использование льда, натуральных масок и меда для ухода за кожей.

«Обязательно умываться студеной водой. Это моя мама меня научила. Еще очень хорошо льдом обтереться. Хорошо умываться травами, зеленым и черным чаем. От яичного желтка такой лифтинг. Помазать 10 минут и будете просто, как в школе. Далее мед, который имеет уже засахаренность. Он как скраб. Но не просто втирать, а делать массаж лица. Гречишный мед — это номер один», — рассказала артистка.

Реклама

Напомним, недавно Руслана рассказала о 30-летнем браке с мужем и их редких встречах.

Новости партнеров