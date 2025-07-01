Руслана шокировала подробностями "прилета" возле своего дома: "Пошли трещины"

Руслана / © скриншот с видео

Реклама

Победительница "Евровидения-2004", украинская певица Руслана ошеломила, как оккупанты изуродовали ее дом недалеко от Киева.

Звезда рассказала, что она стала свидетелем сбивания вражеского дрона буквально в 300-500 метрах от ее дома. И недавно один из мощных взрывов, по словам Русланы, вызвал значительные повреждения дома. Несмотря на страх и шок певица говорит, что всегда находит опору в духовности и во время воздушных тревог мысленно просит у высших сил защитить человеческие жизни.

Руслана / © скриншот с видео

"Я видела, как сбили БПЛА в 300-500 метрах от меня. Один раз был прилет — у нас разбилось стекло. Как-то из-за взрыва у нас обвалилась часть конструкции балкона, пошли трещины по дому. Я поймала себя на мысли, что я никогда не просила в молитве только за мой дом. Я молюсь, чтобы сбили дрон или ракету, и они упали где-то в поле, не на жилые районы. Если я узнаю, что есть прилет, есть жертвы, то воспринимаю свою молитву как недостаточную, не до конца сильную, думаю, что я не научилась достаточно правильно молиться. И молиться не за себя! Я считаю, что эгоизм приводит к самоуничтожению", - поделилась звезда в интервью "Главкому".

Реклама

Напомним, недавно певица Камалия также ошеломила историей, как взрывная волна значительно повредила ее роскошный дом.