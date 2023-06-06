Руслана умилила Сеть архивными кадрами из Каховской ГЭС до подрыва

Украинская певица Руслана не смогла остаться в стороне от трагедии, которая произошла в результате подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.

Исполнительница вспомнила, какой станция была до прихода окупантов на нашу землю. Руслана своими глазами видела, какой мощной была ГЭС, и даже станцевала на крыше здания. Это видео было снято еще в 2019 году для фильма о чистой энергетике, но сегодня осталось лишь воспоминанием.

Под видео певица призвала мировые организации обратить внимание на экоцид, который в Украине вызывают россияне.

"Это еще одна демонстрация того, как Россия и Путин влекут за собой катастрофы глобального масштаба! Я призываю международное сообщество содействовать эвакуации гражданского населения и оказать всю необходимую помощь, чтобы минимизировать количество людей, пострадавших от этого акта террора. Я не могу не акцентировать внимание на том, насколько разрушительно может быть наводнение такого масштаба. В 2008 году во время наводнения в Карпатах каждая минута была решающей. Именно сейчас все международные организации, включая ООН, должны отложить второстепенные дела и объединиться для оказания срочной помощи тем, кто оказался в зоне затопления", – подчеркнула Руслана.

Напомним, что 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за большого количества воды в зоне риска оказались города и села Херсонщины. Сейчас в регионе идет экстренная эвакуация.

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