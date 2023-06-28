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Руслана в мини-шортах и в бронежилете приехала на фронт и нарвалась на хейт: "Где штаны"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Руслана в мини-шортах и в бронежилете приехала на фронт и нарвалась на хейт: "Где штаны"

Руслана / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Пользователи раскритиковали артистку из-за ненадлежащего вида на линии боевых действий.

Украинская певица Руслана нарвалась на хейт юзеров из-за своего внешнего вида.

На днях исполнительница приехала в Донецкую область и оказалась очень близко к линии фронта. Руслана привезла бойцам необходимые для уничтожения российских оккупантов дроны. Также артистка записала видео на фоне воронки, образованной от обстрела управляемыми авиабомбами.

Певица обратилась к НАТО с призывом как можно скорее предоставить Украине самолеты F16. Впрочем,юзеры больше обратили внимание не на посыл, с которым звезда записала этот ролик, а на внешний вид Русланы. На видео исполнительница предстала в бронежилете, каске, с распущенными волосами и мини-шортах.

@edyninovyny24.ua #руслана #нозибоси #призыв #бахмут ♬ оригинальный звук — edyninovyny24.ua

Поклонники раскритиковали певицу, отметив, что ее внешний вид не слишком соответствует фронту:

  • НАТО испугалось и предоставило
  • Зато привлекла внимание
  • К F-16 прошу предоставить Руслане штаны или хоть шорты
  • Боюсь, что так нам только штаны дадут
  • Где штаны?

Напомним, несколько недель назад Руслана поделилась архивными фото из Каховской ГЭС. Кадры были сделаны в 2019 году. Тогда артистка станцевала на крыше здания для фильма о чистой энергетике. Этими фото исполнительница поделилась после того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
4110
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