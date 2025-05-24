Руслана в свое 52-летие публично обратилась к родителям и ошеломила, сколько денег передаст ВСУ

Руслана с мамой / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Победительница "Евровидения-2004", украинская певица Руслана празднует день рождения.

Сегодня, 24 мая, исполнительнице исполнилось 52 года. По случаю праздника артистка опубликовала щемящее обращение к родителям. Руслана поблагодарила маму и папу за свою жизнь, рост в Украине и колоссальную поддержку на пути. Она призналась, что скоро увидится с родными и уже не может этого дождаться.

"В этот день я всегда ровно в 00:00 (несмотря на то, что родилась около полудня) пишу родителям. В этом году, хоть и под звуки шахедов и ПВО, я решила не только написать и позвонить, но и согреть их этими словами! Мама! Папа! Спасибо, что вы меня сделали счастливой! Спасибо, что вы меня "сделали"! Спасибо, что вы меня родили именно в Украине - нашей прекрасной стране! Спасибо за все, что вы сделали и делаете для меня в моей жизни. За подаренную жизнь! За каждое теплое слово! За каждое теплое мгновение! За вдохновение! За любовь, которая не поддается словам! Я люблю вас безгранично и каждый раз с нетерпением жду встречи с вами. С моим Днем рождения вас! С Днем рождения меня!" - написала исполнительница.

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Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Кроме того, звезда в свой день рождения попросила у фанов об особом подарке - сделать донат на сбор "Дары на ноль". Более того, Руслана пообещала также присоединиться и по случаю своего праздника отблагодарить защитников и защитниц не менее 100 тыс. грн, которые перечислит на сбор со своего творчества.

Напомним, недавно певица Джамала замилувала объятиями с младшим сыном Алимом в его первый год рождения.