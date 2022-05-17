Руслана вместе с женами защитников Мариуполя призвала Эрдогана спасти бойцов из "Азовстали"

Певица Руслана отправилась вместе с семьями защитников Мариуполя в Турцию.

Исполнительница там выступила на пресс-конференции, где призвала о спасении бойцов из "Азовстали".

Как рассказала Руслана в эфире телемарафона, она с семьями защитников просят президента Эрдогана, чтобы тот объединил свои усилия с президентом Китая и помог спасти бойцов из "Азовстали".

Руслана в эфире телемарафона

"Эта пресс-конференция была посвящена прежде всего тому, чтобы еще раз обратить внимание, это была просьба жен бойцов, чтобы президент Эрдоган объединил свои усилия с президентом Китая, и чтобы они вместе сделали экстракцию, то есть чтобы эвакуация была для всех без исключения бойцов", — рассказала Руслана.

Также певица добавила, что они уже договорились о встрече c помощником Эрдогана. Впрочем, есть надежда, что сам президент сможет встретиться с семьями защитников Мариуполя.

"Планируется встреча. Уже есть договоренность, что помощник Эрдогана встретится, и есть даже надежда, что сам президент Украины сможет встретиться. Нет сомнения, что президент Эрдоган хочет помочь и сделать все, и это не только политические дела. Это вопрос человечности", – говорит певица.

Руслана в эфире телемарафона

Также Руслана сообщила и о том, что соответствующее обращение планируется и президенту Китая. Впрочем, она вместе с волонтерами планирует, как это правильно сделать.

"Мы думаем, как это правильно и корректно сделать, чтобы это сработало на практике. Мы четко апеллировали, как обратиться к президенту Эрдогану, а теперь будем думать, как это правильно сделать", — добавила певица.

Напомним, раненых украинских защитников Мариуполя, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", удалось вывезти из блокады.

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