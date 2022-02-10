Руслана впервые рассказала о сексе с мужем: "Уезжали для этого в Карпаты"

Артистка приоткрыла некоторые тайны личной жизни.

Украинская певица Руслана уже 26 лет замужем за музыкальным продюсером Александром Ксенофонтовым.

В 2015-м супруги построили два эко-дома, один из которых — огромная музыкальная студия. Интересно, что и спален у супругов тоже две, говорится в программе "ЖВЛ".

"Я вообще индивидуалист и я не люблю спать вдвоем с Сашей, так, по секрету скажу, никогда не говорила. У нас отдельные комнаты и отдельные спальни. Я встаю за ночь или чаю там попить 100 раз с медом, или еще что-то там себе поделать, потому что мне вдохновение видите пришло. Он устал от меня", — прокомментировала Руслана.

Руслана с мужем / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Впрочем, интимной жизни супругов спальни порознь отнюдь не мешают выполнять супружескую обязанность:

"Если на то уже пошло, на эти откровения, то романтично как раз не дома и все супруги знают, что дома точно уже не то. А вот как только куда-то выбрался, неизвестно где, хоть там, знаешь, хоть в машине... Но оно работает". Мы всегда выезжали для этого в Карпаты. Больше скажу. Очень хотелось именно этого драйва и, я тебе скажу, что Карпаты – супер гипер сексуальные", — разговорилась артистка.

Руслана Лыжичко откровенно о беременности, инъекциях красоты и отношениях с мужем

Сейчас, как никогда, пара объединяют усилия стать родителями. И только с ЖВЛ певица поделилась подробностями планирования беременности.

"Мой Саша не очень хэппи из-за того, что я подняла эту тему. Когда я ему сказала: "Саша, представляешь мы с тобой так хотим, просто у нас не получалось, по всякому". И истощенность организма сильна. Если ты очень истощен, тебе природа не даст забеременеть... Она понимает, что у тебя нет того потенциала, который нужен для бейби. Я бы хотела поделиться одним секретом, если девушки там захотят идти на ЭКО протоколы, или другие какие-то моменты, — главное сказать себе, что я хочу иметь ребенка", – поделилась Руслана.

Рожать после 45 певица не боится. Уверяет, энергетически уже чувствует будущего малыша.

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