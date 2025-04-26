Руслана впервые за долгое время показала отца и очаровала его молодым видом

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Победительница "Евровидения-2004", украинская певица Руслана поделилась известием об особом для нее дне.

Сегодня, 26 апреля, родился папа звезды. Она публично обратилась к нему и поздравила с днем рождения. Руслана поделилась редким общим фото и очаровала видом молодого именинника. Она щемяще поблагодарила папу и добавила, что всегда думает о нем и вспоминает в молитвах.

"Самый дорогой во всей вселенной, мой милый папочка! С Днем рождения! Этот день для меня особенный! Без этого дня не было бы меня! Ты дал мне этот мир! И твоя любовь сделала меня сильнейшей! Я с тобой каждый миг, каждый день и ночью, ты в моих мыслях и молитвах… Одно остается для меня неизменным от детства — так хочется быть с тобой больше и всегда неразлучно!" — поздравила певица.

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Руслана с отцом / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Исполнительница также рассекретила свою заветную мечту. Руслана говорит, что очень хочет отправиться с отцом в горный поход и изучить живописные уголки Украины. Она пообещала воплотить все идеи как можно быстрее и еще раз подчеркнула, как сильно его любит.

"Мы обязательно поднимемся с тобой на Говерлу, Писаный Камень, Хомяк, Ушастый Камень! Пройдем Черногорским хребтом! С ночевкой в палатке и приготовлением пищи прямо в горах. Это моя мечта. Я люблю тебя безгранично… Я горжусь тобой! Я счастлива, что я похожа на тебя, что во мне есть частичка тебя", - растрогала артистка.

Напомним, недавно спортсменка Лилия Подкопаева поздравила мужа с днем рождения и показала их романтическое фото.