Руслана вспомнила забавную историю, как Кузьма Скрябин швырнул ей в лицо торт прямо на сцене

Украинская певица Руслана почтила память легендарного артиста Кузьмы Скрябина и вспомнила забавную историю, связанную с ним.

Исполнительница рассказала, как они вместе в 2012 году ездили в гастрольный тур, посвященный "Евро-2012". Руслана призналась, что тогда у нее была строгая диета, а вот Кузьма подкалывал певицу, что она ничего не ест.

Так что на завершающем концерте исполнитель решил накормить свою коллегу за сценой. Кузьма вынес торт и швырнул его Руслане прямо в лицо. Певица говорит, что никогда не забудет, как перед многотысячной публикой ела этот торт.

"Так вот, в Днепре, уже в конце, когда я выступила, Кузьма вышел на сцену и вынес торт, и говорит: "Это тебе малая, за то, что ты не ешь". И при всех тот торт мне в лицо... Вымазал меня полностью тем тортом. И все – я должна была облизываться, потому что шла прямая трансляция. Это все было на глазах у многотысячной публики. Я никогда теперь не забуду, как меня Кузьма тортом накормил. Это, наверное, первый и последний раз в жизни, что я ела торт на сцене", — рассказала Руслана в интервью "24 каналу".

Напомним, 17 августа Кузьме Скрябину должно было исполниться 55 лет. Украинские артисты чтят память легендарного певца и делятся архивными фотографиями и воспоминаниями, связанными с ним.

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