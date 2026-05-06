Руслана высказалась о редких встречах с мужем и как растрогала его сюрпризом: "Пошли слезы"

Руслана с мужем

Украинская певица и победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко впервые за долгое время рассказала о личной жизни.

Артистка уже 30 лет в браке с Александром Ксенофонтовым, однако признается: из-за постоянной занятости они редко имеют возможность побыть вместе. Именно поэтому каждое совместное мгновение для супругов — особенно ценно. А недавно муж Русланы праздновал день рождения, и певица решила устроить для него душевный сюрприз. Супруги смогли отвлечься от работы, поговорить и просто побыть рядом.

«Понаставила свечи, сделала такой этнический, полностью аутентичный стиль. Я сделала особую атмосферу, и мы так уютно посидели. Он так аж выдохнул и говорит: „Я тебе спасибо за этот вечер“. Мало времени имеем просто посидеть, подержаться за руки, обняться. В наше время посидеть просто 10 минут вместе — это уже роскошь, потому что и он, и я работаем постоянно. Мы очень мало бываем вместе. И даже просто посидеть вместе и подержаться за руки, это как, не знаю… Это просто рай», — поделилась Руслана в интервью blik.ua.

По словам певицы, в такой душевный вечер она подготовила для любимого искренние слова, которые его глубоко тронули. В то же время больше подробности Руслана отказалась раскрывать, ведь убеждена, что стоит сохранять этот «мир между двумя».

«Мы договорились, что у нас есть территория, на которую мы никого не пускаем. В тот вечер я ему сказала слова, от которых у него пошли скупые мужские слезы. Он даже отвернулся, сказал — прекрати. И потер глаза, потому что я увидела, ему как ком в горло подошел. Я говорю: „Саш, это правда. Я хочу тебя поблагодарить за все“. Потому что он великую вещь для меня сделал и делает дальше. И он был счастлив, что услышал это все», — добавила звезда.

