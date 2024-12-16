Руслана высказалась о тете в России и почему она не уехала оттуда: "Мне ее очень жаль"

Украинская певица Руслана рассказала о своих родственниках, проживающих в России во время войны.

Так, в стране-агрессорке сейчас живет тетя артистки. Руслана говорит, что она единственная, кто там осталась из ее родственников, и не смогла уехать. Как признается звезда, раньше ее тетя не разбиралась в событиях в Украине, но во время войны сознательно стала на украинскую сторону. Но даже после признания россиян преступниками, она не покинула враждебную страну из-за опасности. Певица объяснила, что родственница страдает именно из-за статуса "тети Русланы".

Руслана / Фото: скриншот с видео

"Во время Майдана она не понимала, что происходит. Мы уже были не в силах тогда объясняться. А сейчас она полностью с нами душой. Она жила во Львове, а работала в Польше. Моя племянница, дочь тети, вообще в Швейцарии работает IT-специалисткой. Она сразу уехала. Только тетя осталась. Мы общаемся, иногда мне ее очень жалко. Я хотела бы, чтобы она была с дочерью. Не хочу, чтобы она оставалась там (в РФ – прим. ред.). Но пока нет такой возможности уехать. Она имеет проблемы из-за того, что "тетя Русланы", как и во время Майдана", – призналась исполнительница в интервью Славе Демину.

Напомним, недавно Руслана впервые рассказала о беременности и потерянном малыше на ранних сроках. Она призналась, планирует ли после досадного случая пополнение в семье.

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