Руслану Писанку провожают в последний путь в Киеве: первые фото с прощания

Сегодня, 21 августа, в Киеве проходит прощание с украинской актрисой и ведущей Русланой Писанкой.

Прощание с Русланой Писанкой проходит в Спасо-Преображенском соборе в Киеве и началось в 9 утра.

Как сообщает журналист ТСН.ua, пока люди собираются, чтобы провести в последний путь выдающуюся артистку. Прах Русланы Писанки, который в Киев привез муж актрисы Игорь Исаков, стоит позади портрета Писанки.

Прощание с Русланой Писанкой в Киеве / Фото: ТСН.ua

Рядом с фото Русланы стоит фотография ее мамы Дины Васильевны, с которой решили попрощаться сегодня. Их изображения разместили возле икон из мозаики.

Прощание с Русланой Писанкой в Киеве / Фото: ТСН.ua

Из знаменитостей первым приехал проститься коллега Русланы Пысанки, ведущий 1+1 Егор Гордеев. Также среди присутствующих украинский продюсер Алексей Гончаренко, на протяжении многих лет друживший с Писанкой.

Алексей Гончаренко / Фото: ТСН.ua

Егор Гордеев и муж Русланы Писанки Игорь / Фото: ТСН.ua

Как ранее рассказывал муж Русланы Писанки Игорь Исаков, она очень любила Спасо-Преображенский собор: "Мы там впервые побывали вместе, когда крестили нашу крестницу Алису и очень ей понравился этот храм. И даже всякий раз, когда была химия у Руси, она говорила: "Поедь и сорокоуст закажи в том храме". Это любимый ее храм", — рассказывал Исаков.

Напомним, что с началом полномасштабной войны РФ против Украины Руслана Пысанка, которая накануне сломала ногу, уехала в Германию лечиться. Там у звезды диагностировали рак 4 стадии. Врачи уже ничего не могли сделать, ведь болезнь была запущена и прогрессировала. Писанка ушла из жизни 19 июля в Германии. Звезде было 56 лет. Кремировали Руслану 21 июля. Сначала прощание с Писанкой состоялось в немецком городе Кайзерслаутерн возле церкви местного кладбища. После этого муж актрисы с ее прахом вернулся в Украину.

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