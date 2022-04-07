"Русские при отходе очень многое заминировали, даже трупы": Комаров обратился к украинцам, которые возвращаются домой

"Русские при отходе очень многое заминировали, даже трупы": Комаров обратился к украинцам, которые возвращаются домой

Ведущий призвал украинцев быть максимально внимательными и осторожными.

Ведущий и журналист Дмитрий Комаров обратился к тем украинцам, которые после отхода российских оккупантов из Киевской области намерены вернуться в свои дома.

Комаров призвал людей быть очень внимательными и осторожными, так как после себя российские войска оставили огромное количество мин. Повсюду.

"Русские при отходе очень многое заминировали. Леса и парки, газоны, квартиры, дома, офисы, двери, подвалы, оружие, машины. Даже трупы. Сегодня спецотряд Патрульной Полиции разминировали дом, в который завтра возвращаются дети. Внимательный сосед зашел в хату и заметил гранату, местная женшина увидела полицию и попросила помочь", — рассказал Комаров.

instagram.com/komarovmir

Ведущий также отметил, что самое простое и примитивное минирование, которое использовали оккупанты — граната Ф-1. Дмитрий показал, как она выглядит:

instagram.com/komarovmir

"В нашем случае русские придавили крышкой подвала спусковой рычаг на гранате к лестнице и накинули сверху старую тряпку. Даже зная от местных, что дом заминирован, заметно не сразу. Замаскировано просто, но хорошо. Чека выдернута. Достаточно было зацепить ногой крышку подвала или начать его закрывать. Или зацепить ногой тряпку, идя по лестнице. И через 3-4 секунды... Разлет осколков 200 метров..." – рассказал Комаров.

instagram.com/komarovmir

Он призвал украинцев смотреть под ноги, контролируя каждый шаг и отметил, что растяжки бывают не только на уровне ног, но и на уровне груди.

"Осторожно в темных помещениях. Предельно осторожно на траве. Не открывать вслепую двери, окна. Не хватать руками сомнительные предметы. Не трогать без спроса на технику, которую бросили русские: танки, бтр, бмп и т.д. Особенно внимательно с детьми, которым интересно всё поднять и посмотреть. Для детей территории, где была русская армия, еще долго будут особенно опасными. Объясните детям, что такое мины, и основные правила предосторожности. Не хватать руками всё подряд. Не гулять в парках и лесах вблизи зоны боевых действий до официальной информации о разминировании. Ходить только по тропинкам", — призвал Комаров.

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